《较量人生》人生三温暖！李沇熹告白老友遭拒却迎来另一心动瞬间！「多年老友VS暖男代表」成大难题（EP.7 –8）

[有雷] 人生总是喜剧与悲剧同时来访，《较量人生》详细刻画职场社畜的无奈与挣扎，当然也有粉红部分的展开。女主角李沇熹终於鼓起勇气告白老友洪宗玄，竟惨遭对方拒绝…得知洪宗玄心有所属后心情超低落的她，却意外得到暖男郑允浩的告白！

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《较量人生》世容集团新进社员朴允昭（李沇熹饰）每日经历公司大小风波，由她主导的化妆品专案，活动并不算失败，但却因为品牌形象定位以及产品本身功能，而导致销售量未能达到预期。朴允昭认真分析后也找来相关单位讨论，但却引发公司内部其他单位高层认为受到波及而不满。也许明白企业潜规则，但朴允昭永远希望能够有创新的机会。本次她与组长请益首席公关长具伊贞（文素利饰），最终赢得重新打造此品牌的机会。



在公司逐渐站稳了脚步的允昭，想要面对自己的真心，与自己认识多年同甘共苦的老友柳才旻（洪宗玄饰）提出约会的想法，柳才旻原本笑著回应，但允昭的眼神突然严肃认真了起来，才旻却在此时阻止她的告白，并告诉她自己已有喜欢的人。允昭知道后心情相当低落，更从朋友口中得知才旻所爱的人就是自己最崇拜的具伊贞。



但才旻这段姊弟恋却也只是一厢情愿，虽然多年前他与具伊贞曾是恋人关系，但人事已非，即使他再度表达对具伊贞仍有爱意，具伊贞却直截了当地拒绝了他。於是才旻与允昭其实都一样被心仪的对象给拒绝了。允昭想找人诉苦，只有之前最疼爱她的代表有空跟她聊聊，她便一股脑说出了才旻的事情，代表听了差点被啤酒呛到，更说具伊贞跟她自己曾是同期进入报社任职的好友。



此时环球共同代表徐东训（郑允浩饰）同样带公司同仁来此餐厅聚餐，最后喝多了还由允昭送他回家。两人再度聚餐时，东训直接向允昭说出自己对她的好感，希望能正式与她约会。面对这突如其来的告白，允昭一边望著才刚拒绝她的才旻，一边看著眼前充满诚意的东训，答应了这个请求。



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