《格杀福顺》《有利的诈欺》李妍：「为演出新作品一整周都足不出户」贴近骇客宅女生活

曾演出Netflix《D.P.逃兵追缉令》《少年法庭》《格杀福顺》，TVING《放学后战争活动》以及tvN人气电视剧《浪漫速成班》，每次角色总让大家印象深刻的李妍，本次参与新作《有利的诈欺》演出，虽然目前登场的戏份还不算太多，但她也透露了如何投入一部作品演出的事前准备。

日前李妍接受时尚杂志影音访谈，也大方透露了自己平时休闲的方式。最近她在新作品《有利的诈欺》中饰演一位天才骇客，她也表示因为这个角色个性比较内向，所以很多时间李妍都在家里躺著，几乎就是宅女。李妍也表示自己平时在准备各种角色时，喜欢体验接近日常生活的东西，毕竟每个角色所具有的能量都不同，在这些经历后会逐渐补满。



在《有利的诈欺》她所饰演的角色郑多贞，是一位电脑高手骇客，还经营著漫画屋，会停留在自己的空间内专注处理著事情。但这跟热爱大自然的李妍原本的个性相当不同，为了更贴近这样的角色，她整整一周的时间都待在家里不出门，吃饭也大多以泡面来解决。李妍表示独处的时间变多之后，人脸上的表情会逐渐消失，而能够在这样的表情下展现出何种能量，就是她所努力的目标。



访谈中李妍也提到了自己很热爱大自然热爱旅行，爬山时虽然走得不快，但能够慢慢登上山顶并欣赏著沿途的景致，让她觉得相当开心。说到现在最想做的事情，她也大呼「旅行」「大自然」表达心目中想往外跑的念头，她说没有想要做什么太特别的事情，就与好友们一同出游，再继续挑选下一部作品就好。



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