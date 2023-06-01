传《财阀家的小儿子》制作第二季，讲述陈养喆会长的过去！韩网友：「一定要换编剧、一定要李星民出演」

《财阀家的小儿子》讲述被诬陷私吞资金而被财阀家谋杀的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀害自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇。

剧中，陈养喆（李星民 饰）和陈导俊的倾情演绎而聚集人气。去年播出更成为 JTBC 历代电视剧中排名第二，最高收视率达到26.9%，因此有不少观众也在期待《财阀家的小儿子》会有第二季。



今日（1日）有韩媒报导《财阀家的小儿子》将制作第二季，续集的内容是讲述剧中创立首屈一指的大企业顺洋集团的陈养喆会长（李星民 饰）的过去。据悉，由於原作网路小说中大部分内容都被省略，因此原作者山景作家也会参与剧本企划，并一起参加相关会议。



对此，《财阀家小儿子》制作方则回应：「因爲很多人对第二季很感兴趣，所以正在考虑各种方案，但是还没有进行具体的讨论。」

不过...消息一公开，也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「李星民出演的话我会看的」、「李星民过去应该会很有趣 哈哈哈」、「原来是陈养喆的故事啊，但是剧本真的要好好编才行」、「不是～反正未来的结局就是这样的，还要看整个过程吗」、「一定要换编剧、一定要李星民出演」、「想看陈养喆白手起家的过程」、「原作都毁了，还拍摄麽第二季」、「原作家给设定方向会比较好」等等。



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