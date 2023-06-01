宋仲基穿上黑色正装后帅爆了～在品牌官方SNS上用英文致谢：婚戒超显眼！

穿正装的宋仲基让人闪回《黑道律师文森佐》时期。

前不久Louis Vuitton宣布宋仲基担任该品牌形象大使，他在亮相「坎城影展2023」时就穿上了Louis Vuitton的西装走在了红毯上。白色衬衫+黑色西服这一经典搭配让宋仲基看起来俐落干练，合身的剪裁凸显高级造型感的同时也衬得他更加高贵，而黑色蝴蝶结则为整体LOOK增添了不少正式感，看得出来宋仲基完全恢复了往日帅气阳光的模样。



日前Louis Vuitton官方IG就公开了宋仲基在站上红毯前的采访影片，他用英文说道：「我已经等不及要在红毯上和粉丝们见面了，非常开心，感谢这套西服，让我更加勇敢更加自信，我爱这一瞬间，我爱坎城，谢谢（品牌名）。」 帅气的颜值加上灿烂的笑容让人看得移不开视线。 除此之外，大家的目光还聚焦在了他的无名指上，他整理袖口、领结时婚戒尤为显眼。



再婚后宋仲基几乎后老婆Katy Louise Saunders形影不离，原本大家都期待这次他俩能够有一次官方同台，但可能因为Katy已经到了孕晚期，两人虽然一起来到坎城，Katy却一直待在酒店，并未出席活动。

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