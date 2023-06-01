李升基易成「邪教」头号拉拢对象！池锡辰耳根软却因「这一点」免陷危机

30日播出的SBS综艺《强心脏联盟》请来帮人脱离邪教的治疗师，他表示现场最有可能被邪教缠上的人就是李升基，但原因并非他看起来好欺负，而是他拥有超出常人的优秀特质。

这位咨询师曾被邪教引诱洗脑一年，逃脱魔窟后致力於帮助其他受害者。 姜镐童问现场的人里谁最适合成为邪教目标，咨询师委婉表示以第一印象和讲话内容来看应该是李升基和李晓庭。 李升基立即激动站起来：「他很不了解我耶！为什么是我？ 真的很郁闷耶。」



咨询师表示李晓庭经常使用二手交易app，因此容易被伪装成善良卖家的人以DM对话套取资讯。 李升基则是完全不同的原因，并不是他看起来好欺负，而是因为他「没有忧郁感、看起来充满能量、很端正」， 用邪教团体的话说就是「面相很好」，如果拉他入教可能令业绩上升，即吸引更多不明真相的人入教。



而以耳根子软著称的池锡辰反而不是邪教的首要目标，咨询师坦白说：「因为他们不怎么喜欢上年纪的大叔。」 池锡辰笑：「就是说我老嘛！」



实际上，韩国著名论坛DC曾在今年3月做过一项投票「如果当邪教教主会很有说服力的明星」，当时得票率最高的就是李升基（20%，5009人），就连「国民MC」刘在锡和刘亚仁都排在其后，足以见得李升基的端正形象和机敏口才多么受认可大众。



根据演艺记者李镇浩（音），李升基原本为基督教徒，和李多寅交往后受影响改信佛教。



此外，节目中咨询师还分享了他被带入教的经历，透露邪教团体会提前了解目标受害者的喜好，为其制定针对性迷惑计划、安排多个教徒一起演戏（甚至还特地去演技补习班！），还告诉教徒一旦被家人发现要立刻打电话请求支援、离家出走等等。 而咨询师本人之所以能脱离，是因为父母提前封锁了家中门窗、双双辞职并屯好3个月粮食，决心若儿子不肯改邪归正就「同归於尽」。 李升基听到演戏那一段忍不住感叹：「这不就是楚门秀吗！」真的要擦亮眼睛啊！



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