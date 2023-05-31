《车贞淑医生》人气太高！金炳哲&严正化接连出演《刘QUIZ》，制作团队有望赴越南休假

《车贞淑医生》开播以来收视率一路走高，从最初4.9%翻了近4倍、一度升到18.5%，就连出轨丈夫这种不讨喜的角色也被金炳哲演出不一样的层次，好期待在刘在锡的节目中看到他啊！

《车贞淑医生》讲述20年家庭主妇车贞淑的撕裂人生缝合记，回归职场的她从1年次住院医师蜕变成出色的医生，也发现丈夫与初恋女友不为人知的秘密，必须做出抉择。 剧中出轨丈夫「徐人浩」有很多摇摆不定的渣男行为，但得益於金炳哲出神入化的委屈窝囊演技，让很多观众表示明知可恶却恨不起来。





上月19日，饰演「车贞淑」的严正化刚刚宣布出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》和《JTBC新闻室（Newsroom）》，昨日金炳哲也完成《刘QUIZ》录制，播出日期未定。

金炳哲在《太阳的后裔》《Mr.Sunshine》《SKY Castle》等很多大热剧中作为配角都有过亮眼表现，这次在《车贞淑医生》担任主演再次掀起收视热潮。 本周末大结局能否冲破20%，就让我们拭目以待~



根据GoodData，《车贞淑医生》从5月开始连续3周登上「韩剧热门话题影响力」第一，四位主演严正化、金炳哲、明世彬、闵旴赫也稳居「韩剧演员话题综合影响力」排名前十，成绩相当耀眼！





今日有消息称制作公司为感谢演员和制作组的辛苦，将在6月底送大家去越南休假，现在演员们已开始调整日程做准备。 目前观众们对於车医生的选择各有不同看法，超期待这周末的ending啦！



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