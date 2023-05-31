WINNER宋旻浩2个月前就入伍了怎么还能留长发？YG紧急回应：他不需要入训练所

男团WINNER成员宋旻浩被爆未进训练所，以社会服务要员的身份服替代役。

29日宋旻浩的妹妹宋丹雅在美国举办婚礼，宋旻浩代替去世的父亲送嫁，3月24日起就开始服替代役的宋旻浩时隔2个月重返大众视线，自然聚焦了不少目光。 不少人为宋旻浩妹妹送上祝福的同时也有一部份人指责宋旻浩的发型。



송민호, 여동생 송단아 결혼식 참석… '훈훈한 투샷' 위너 송민호씨 여동생 송단아씨 결혼식 참석 훈훈한 남매 투샷 이라니~ pic.twitter.com/8qjI3cJytU — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) May 29, 2023

宋旻浩之前接到了补充役4级的判定，因此从现役改服替代役，作为社会勤务要员完成国防义务。 2个月前就进入训练所的宋旻浩却留著中长发，完全没有服兵役的样子，为此他受到了不少网友的指责。 对此宋旻浩所属经纪公司YG娱乐解释：「宋旻浩不属於要进行基础军事教育的对象，所以并未进入训练所。」

兵役问题一直都是韩国国内的敏感话题，因此相关消息一出就即刻在theqoo等网民交流网站引发热议，不少网友评论：「服役期间也可以出国吗？」 、「我还是第一次听说可以不参加基础军事训练的，本来也很好奇他为什么都不用剪头发」、「只要军队允许，他完全可以出国，没有问题」、「啊，他身体差到这个程度吗？」 、「起初都没有公开他服替代役的原因，也有可能是精神方面的原因吧」等。

此外，宋旻浩是WINNER成员中第三个服役的人，队友姜升润将於6月20日以现役身份入伍服役。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻