《Numbers：大厦之林的监视者们》金明洙、崔振赫、崔民秀「三帅」海报出炉！预告好洗脑「张宇」「数字」一直喊XD

由L金明洙、崔振赫、崔民秀等人主演、以「会计」为主题的《Numbers：大厦之林的监视者们》就要在6月首播，电视台MBC如火如荼宣传中，除了主演群角色海报外，新发布了三位男主角「反转海报」，预告也有新一版出炉。

首张「三帅」反转海报是以泰一会计事务所代表韩济均（崔民秀饰演）为中心，在他面前的是泰一聘任的新任会计师张浩宇（金明洙饰演），与他的儿子兼泰一高级主管韩胜祖（崔振赫饰演）。韩济均面带微笑的看似慈祥，却说出「弱肉强食、适者生存，是生态界的真理」一句话，耐人寻味。



二张海报就相反了，韩济均背对著画面，张浩宇与韩胜祖露脸，脸上神情一览无遗都相当凝重，他们对韩济均这么说：「要赌上赌上会计师的良心，那种事情绝对不允许。」一席话直接点题，《Numbers：大厦之林的监视者们》正式讲述张浩宇在大型会计事务所里，要用最像会计师又最不像会计师的方式实现正义。



而最新预告和先前的一样，张浩宇一直被韩胜祖呼来唤去，「张浩宇」被念著念著都像「张宇」了，他身为菜鸟就是不停在收拾残局，面对傲慢的王牌会计师上司韩胜祖很没辄，相当受不了他一直把「数字」挂在嘴边。师徒般的两人虽然起初互看不顺眼，但渐渐的似乎培养出了革命情谊，令观众期待金明洙与崔振赫诠释的Bromance，而整支预告看下来不断出现「张宇」与「数字」字眼，相当洗脑增添了剧情趣味，两人做出的各种怪表情也增加喜剧元素。



《Numbers：大厦之林的监视者们》将在下月23日起，每周五六韩国时间晚间9点50分於MBC首播，香港观众隔日可於黄viu煲剧平台收看。最后附上官方更早发布的主演群动态海报，除了三帅还有妍雨饰演的陈妍儿。



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