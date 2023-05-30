HYBE旗下新男团「BOYNEXTDOOR」今日出道，Showcase 现场照公开！专辑由ZICO担任制作人
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HYBE旗下新男团「BOYNEXTDOOR」今日出道，Showcase 现场照公开！专辑由ZICO担任制作人

KPOP   2023年5月30日   星期二14:34   Yuan  

BOYNEXTDOOR（图源：TVDaily）

今日（30日）下午，BOYNEXTDOOR 在汉南洞 Blue Square 举行出道单曲专辑《WHO!》Showcase。

而 BOYNEXTDOOR 是韩国HYBE旗下公司 KOZ 娱乐（ZICO 创立）推出的6人男子音乐团体，由 SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN 、LEEHAN、WOONHAK 组成。
BOYNEXTDOOR（图源：TVDaily）BOYNEXTDOOR（图源：TVDaily）

▼SUNGHO（队长）
BOYNEXTDOOR SUNGHO（图源：TVDaily）BOYNEXTDOOR SUNGHO（图源：TVDaily）

▼RIWOO
BOYNEXTDOOR RIWOO（图源：TVDaily）BOYNEXTDOOR RIWOO（图源：TVDaily）

▼JAEHYUN
BOYNEXTDOOR JAEHYUN（图源：TVDaily）BOYNEXTDOOR JAEHYUN（图源：TVDaily）

▼TAESAN
BOYNEXTDOOR TAESAN（图源：TVDaily）BOYNEXTDOOR TAESAN（图源：TVDaily）

▼LEEHAN
BOYNEXTDOOR LEEHAN（图源：TVDaily）

▼WOONHAK
BOYNEXTDOOR WOONHAK（图源：TVDaily）BOYNEXTDOOR WOONHAK（图源：TVDaily）

团名「BOYNEXTDOOR」意思就像邻家男孩一样，并包含了要毫无修饰、舒适地接近的意义。将能让同龄朋友产生共鸣的日常故事用直率的音乐表现出来，并与听众产生共鸣。日前也已公开〈One and Only〉和〈But I like you〉的 MV。

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