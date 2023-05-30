《Numbers：大廈之林的監視者們》金明洙、崔振赫、崔民秀「三帥」海報出爐！預告好洗腦「張宇」「數字」一直喊XD

由L金明洙、崔振赫、崔民秀等人主演、以「會計」為主題的《Numbers：大廈之林的監視者們》就要在6月首播，電視台MBC如火如荼宣傳中，除了主演群角色海報外，新發布了三位男主角「反轉海報」，預告也有新一版出爐。

首張「三帥」反轉海報是以泰一會計事務所代表韓濟均（崔民秀飾演）為中心，在他面前的是泰一聘任的新任會計師張浩宇（金明洙飾演），與他的兒子兼泰一高級主管韓勝祖（崔振赫飾演）。韓濟均面帶微笑的看似慈祥，卻說出「弱肉強食、適者生存，是生態界的真理」一句話，耐人尋味。



二張海報就相反了，韓濟均背對著畫面，張浩宇與韓勝祖露臉，臉上神情一覽無遺都相當凝重，他們對韓濟均這麼說：「要賭上賭上會計師的良心，那種事情絕對不允許。」一席話直接點題，《Numbers：大廈之林的監視者們》正式講述張浩宇在大型會計事務所裡，要用最像會計師又最不像會計師的方式實現正義。



而最新預告和先前的一樣，張浩宇一直被韓勝祖呼來喚去，「張浩宇」被唸著唸著都像「張宇」了，他身為菜鳥就是不停在收拾殘局，面對傲慢的王牌會計師上司韓勝祖很沒輒，相當受不了他一直把「數字」掛在嘴邊。師徒般的兩人雖然起初互看不順眼，但漸漸的似乎培養出了革命情誼，令觀眾期待金明洙與崔振赫詮釋的Bromance，而整支預告看下來不斷出現「張宇」與「數字」字眼，相當洗腦增添了劇情趣味，兩人做出的各種怪表情也增加喜劇元素。



《Numbers：大廈之林的監視者們》將在下月23日起，每週五六韓國時間晚間9點50分於MBC首播，香港觀眾隔日可於黃viu煲劇平台收看。最後附上官方更早發布的主演群動態海報，除了三帥還有妍雨飾演的陳妍兒。



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