孔晓振原为不婚主义者，遇到「天使」老公Kevin就变了！谈众多角色，爸爸：可怜是我国第一

孔晓振近日受邀音乐人好友郑在炯的YouTube频道节目「妖精在炯」畅聊爱情观、婚姻与剧中角色，谈话内容颇受观众喜爱。

郑在炯在认识孔晓振前就先认识了Kevin Oh，他熟知Kevin Oh的为人，首度公开自己早就觉得两人很相配了：「他人很好，就算喝了酒也很好，但我从来没有想过要介绍他给谁，不过你们当时都来我家的时候，我觉得很相配。」

郑在炯接著反问孔晓振从没觉得彼此很搭吗，孔晓振的回答从和Kevin交往前讲起，表示自己没谈过几次恋爱也很难喜欢上谁，在这些恋爱经验中认定了自己是不婚主义者、不适合结婚，直到遇见了Kevin。



「是天使，有时候看著看著也觉得是天使，真的，所以我的手机把他储存成Angel。我是恶魔而他是天使，有这样想过。」孔晓振一提到Kevin就像是「老公傻瓜」般洋溢幸福，当郑在炯念起孔晓振替Kevin写下的歌词也是。



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▼孔晓振替Kevin写下的〈你我入睡的凌晨〉，Kevin看了也很喜欢一个字都没有更动



邀请到孔晓振这位名演员不免俗要聊戏剧角色，最新也是最经典的角色（欧腻一直在刷新经典角色啊）是2019年《山茶花开时》的「冬柏」，她透露当时非常享受在剧本与台词，饰演男主角「勇识妈妈」的前辈高斗心也对说过:：「这是非常非常难得的剧本，你们要好好演。」



郑在炯认为孔晓振在电视剧的角色是观众总替她加油的成长型角色，孔晓振同意那些角色都是大家会想应援的，但接著说的话却让人笑出来：「我爸爸说，（演那么多）可怜角色我是我们国家第一名。」她还抱怨(?)自己一直想演富家女，结果15年过去了都没有实现，甚至在《山茶花开时》穿了高级洋装被观众发现，「大家就说冬柏很穷的原因，是因为买了那件衣服……」



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收看完节目，网友纷纷留言说喜欢「孔布利」孔晓振说话的方式、觉得她是真诚善良之人，或说喜欢她和「妖精在炯」的对谈，如「独特的语气很有魅力」、「是开朗、充满正能量的人，散发的气息很让人舒服」、「生活方式也很帅气」、「孔布利讲话真的诚实又有趣」、「两个无害的组合」、「对话好自然无害」、「比起其他脱口秀更让人集中，感谢妖精哥」。孔晓振已和郑在炯约定好要再来频道做一集「时尚中心」主题，大家都很期待呢！

▼完整节目影片



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