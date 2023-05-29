韩国首席美男乐团 FTISLAND 安可演唱会 6月3日开卖

韩国首席美男乐团 FTISLAND 即将在8月13日在 TICC 台北国际会议中心举办「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」演唱会，这次的安可演唱会是 FTISLAND 为了感谢粉丝的支持，将再次带来令人惊艳的现场演出，活动门票在2023年6月3日（六）中午 12 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖。今年4月份 FTISLAND 来台举办演唱会引起了广大回响，让更多人对他们的音乐和演出充满期待。

这次的安可演唱会将再次展现 FTISLAND 的实力。主唱李洪基独特嗓音和深情演唱一直深受乐迷们的喜爱，更是一位多才多艺的音乐人，拥有出色的创作能力和舞台表演力，除了忙著巡演和音乐剧，近期也参与演唱电影《夏日的我们》合作音源〈只有一个人(2023)〉，也即将担任日本选秀节目的歌唱老师。贝斯手李在真以独特的音乐风格和出色的技巧而闻名，崔敏焕作为 FTISLAND 的鼓手，以他强劲的节奏感和独特的鼓点打造了 FTISLAND 独有的音乐风格。

此次 FTISLAND 在短时间内再次来台演出，表现出对台湾粉丝的用心。他们深知台湾乐迷对他们的热爱和支持，希望透过安可演唱会与台湾粉丝们近距离接触，回馈一直以来支持他们的粉丝们，Primadonna 绝对不能错过这场演唱会。



【 2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE 】

活动日期⎪2023年08月13日（日）

演出时间⎪18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点⎪TICC 台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

售票系统⎪全台 7-11 ibon 机台及 ibon 网站

购票网址⎪https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37807

票价⎪NT$4880 / NT$3980 / NT$3380

※ 限量 VIP 套票 NT$5880（含价值 NT$4880 票券乙张及观赏彩排福利券乙张）

主办单位｜希林国际 Chillin International

协办单位｜VIBE MAKER 希波企划

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