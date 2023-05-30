宋旻浩嫁妹：代替去世的父亲牵著妹妹入场，翘二郎腿注视小夫妻

WINNER宋旻浩送妹妹出嫁！

宋旻浩的妹妹宋丹雅在个人IG上公开了自己穿婚纱的照片，她拿著酒杯露出灿烂的笑容，另一张照片则是哥哥宋旻浩。 28日宋丹雅在美国与圈外男友举行了婚礼，宋旻浩则为了唯一的妹妹飞往美国。 服替代役许久未轮面的宋旻浩有新照爆光，立即就吸引了广大粉丝和网友的关注。



作为新娘的哥哥，宋旻浩也穿上了正装，米色西服显得显得随性又干练，不过整个人要比之前胖了不少，被粉丝们调侃「非活动期间的伙食太好了」。



송민호 동생 송단아 결혼, 돌아가신 父 대신 손잡고 버진로드→커플댄스 https://t.co/t5DcZEUXgg — 뉴스엔 (@newsen_t) May 29, 2023

婚礼当天，宋旻浩代替已经去世的父亲送妹妹出嫁，牵著对方入场慢慢走向新郎，之后又坐在宾客席上翘著二郎腿看著妹妹和妹夫跳舞，很有「我会好好看著你，你一定要好好照顾好我妹妹」的味道。



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宋丹雅也是女团出身，2011年作为New.F.O的一员出道，去年还和哥哥一起亮相MBC《户籍室友》。

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