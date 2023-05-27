金材昱出演《吞金》与李宰旭、赵宝儿合作！饰演艺术造诣很高的「变态大君」

金材昱又要演反派！看人物简介已经开始怕怕的了…

上月底（4月）有消息指出，李宰旭、赵宝儿将主演新古装剧《吞金》。这是一部悬疑罗曼史，由同名长篇小说改编。背景设定在朝鲜时期，描述朝鲜第一商人「沈烈国」的独生子「洪郎」8岁时失踪，10年后突然出现在家人面前，其同父异母的姐姐「在伊」怀疑其真实身份并进行追查而引发的故事。

李宰旭将饰演「洪郎」，是一位因绝望和憎恶而变得异常冷血的男人，在遇到同父异母的姐姐后，性格逐渐发生改变；赵宝儿则将饰演「在伊」，虽是朝鲜第一商人家的小姐，却处境艰难、不受父亲待见，是受气包般的存在。

而曾和该剧导演金弘善合作过《Voice》、《客：The Guest》的金材昱，也将加盟《吞金》，并饰演「反派角色」韩平大君。他对政权不感兴趣，学问和艺术造诣却很高，对美术表现出近乎强迫的执著。把年幼的孩子们长期关在地底下，用药品使其皮肤变白皙后，在他们身上刻上图画。

说到金材昱的「经典角色」之一，不得不提《Voice》中的大魔王「毛泰九」！这次与金弘善导演「三搭」，相当令人期待呢～

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