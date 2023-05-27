【韩网热帖】tvN为了宣传电视剧疯了吧

土日是李栋旭，月火是金东旭，「DONG WOOK」、「DONG WOOK」，快要被洗脑了！

▼韩国网友评论：

韩国网民评论：

1.谁的想法，快给他涨薪水！！太棒了

2. 姐妹们快去看《九尾狐传1938》，巨巨巨好看，爱情、感动全有了

3. 金东旭又拍新剧了？？

4. 我现在才发现他俩都叫「DONG WOOK」

5. 笑死我了，好想看两人看到这个之后的反应

6. 金东旭的新剧《有利的诈欺》

7. 还有一个「DONG WOOK」，《浪漫医生金师傅3》里的申东旭

8. 快把两人放到一起，然后再拍一段他们看这个的反应

9. 这个宣传效果太赞了

10. 都已经这样了，不如让他俩合拍一部戏吧

#李栋旭 #金东旭

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/2811097627

图： KINGKONG by STARSHIP、tvN《有利的诈欺》

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