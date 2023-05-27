「洪班长」金宣虎首度登台边唱歌手抖到频喊「好紧张」！向粉丝中文告白「谢谢你们喜欢我！」

因饰演《海岸村恰恰恰》洪班长一角深受观众们喜爱的演员金宣虎，5月27日晚间在台北TICC举办首度来台见面会，全场满满的粉丝举著向日葵气球迎接他，让金宣虎直呼紧张，握著麦克风的双手也频频发抖。

金宣虎以歌曲「Every Day，Every Moment」开场，他穿著一身深色西装，温柔的歌声吸引了大家的目光，不过他频频摸著胸口还深呼吸，不停盯著提词机，歌曲空档中还喊著「好紧张」，不过不影响他完整表现这首抒情曲，演唱完毕后，向大家问候时，他表示双手都还因紧张而发抖著，看见台下的粉丝们纷纷高举著手机，让他相当惊喜。他发现自己格外紧张的原因是，今日与其他场次不同，他能够相当清楚地看见粉丝们的脸孔与表情，甚至还认出了几个熟面孔。





对於首度出道大萤幕的作品《贵公子》，金宣虎表示自己也还没看过，今日他更兴奋的跟粉丝们一起观看预告片，他预告「每个场面都是名场面」，「电影后半段会出现华丽动作戏码」引发全场尖叫，他也叮咛大家《贵公子》6月21日即将在台湾韩国同步上映喔！敬请期待。



接下来金宣虎更与多位幸运粉丝重现《Start Up》《海岸村恰恰恰》《抓住幽灵》的经典场面，气氛相当热烈。辣炒年糕爱好者金宣虎，更表示三四个小时前刚吃过，没想到台湾也有如此美味的辣炒年糕，惊艳之余台下还听到粉丝们大喊「喂我吃」让他相当害羞。票选他最爱去的台北景点，粉丝们更大喊「一起去」，他也一一耐心回应大家。他也相当惊讶粉丝们都能说出韩文与他对答，只是大家都学会朋友之间用的半语，让他感到很有趣。





下半场金宣虎换上轻便服装，搭配粉色衬衫与粉丝们大玩互动游戏。玩游戏的环节，金宣虎不是放水让粉丝赢得奖品，就是依照大家的愿望故意输掉展现惩罚，也加码赠送拍立得给大家。由於粉丝们的热情回应，也让金宣虎大喊「好想再来台北」！最终他也在应援影片结束后，对粉丝们用中文告白「谢谢你们喜欢我」！



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