《坎城影展》又放错韩国演员照片了！这已经不是第一次了，韩网友：故意的吧

《坎城影展》又放错韩国演员照片了。

日前，韩国电影《PROJECT SILENCE》（寂噤计画）作为《第76届坎城影展》午夜展映（Midnight Screening）的官方邀请作在当地的剧场举行了试映会，主演李善均、朱智勋和金希沅等人出席了试映会。 主办方都会事先向摄影记者发放相关介绍资料，但资料中金希沅的照片一栏却放了另一位女性的照片，失误被指出后主办方才紧急修改了照片。

这件事情就令韩国媒体和网友们十分不满，因为此次并非第一次发生类似的事情。 据韩媒报导称，2019年《寄生上流》参展时，演员张慧珍的照片误用了同名射箭选手的照片。 2017年影展介绍电影《克莱儿的相机》时，又将演员郑进永的照片误放成了B1A4出身的郑振永。 甚至去年宣传《婴儿转运站》时又放错了IU的照片。

칸 영화제 측이 '기생충' 배우 장혜진을 소개하며 동명의 양궁선수 사진을 썼다 https://t.co/4pMl8RvguR<;/a> pic.twitter.com/8315bZi0q5<;/a> — 허프포스트코리아 (@HuffPostKorea) May 22, 2019

接二连三的失误引起了韩国网友的极度不满，大家上网留言称：「这是故意的吧」、「同样的失误这已经是第几次了」、「照这个程度看我觉得他们就是故意的」等。

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