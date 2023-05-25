孔刘做客网综自夸钓鱼实力！张度练「扮外星人+cue孙锡久」戳中笑点，网友惊喜发现粉红泡泡：「为她我愿让出孔刘！」

谐星张度练最近在YouTube频道开设个人谈话节目《Salon Drip》，第一位嘉宾就请来演员孔刘！两人在《李栋旭想做脱口秀》曾有过愉快合作，这一次也是笑点满满啊XD

孔刘是知名钓鱼爱好者，开通个人IG后PO钓鱼日常一度比自拍还多。 张度练开玩笑说：「因为擅长钓鱼... 所以也钓走了我的心吗？」 还摆出嘴巴上钩的夸张姿势，结果是两人都感到十分羞耻XD



孔刘透露自己的钓鱼最大记录是57cm真鲷，张度练表示她也录过钓鱼节目，曾钓到94cm的鰤鱼。 孔刘：「一般来说鰤鱼要达到或超过1m才好吃哦。」 张度练：「啊~意思是还差6cm吗？」 感叹明明是想让嘉宾上火，怎么都搞到只有她上火XD



孔刘感慨只有聊到钓鱼和作品的时候最开心、对MBTI就不感兴趣，张度练於是支招干脆说MBTI是「FISH」，让孔刘十分满意XD



上个月孙锡久在综艺里提到理想型是张度练，因为他喜欢开朗的人，张度练刚好开朗又搞笑。 张度练请孔刘向孙锡久推荐她（好突然的请求XD），孔刘讲话时张度练一边害羞说「不要讲啦~」一边小声叮嘱「说她赚钱很多、家庭和睦」，而孔刘也一一照做，整个超有喜感XD



孔刘表示让自己作为演员存在的作品就是《咖啡王子一号店》，但对这句名台词感到肉麻：「不管你是男人还是外星人，一起走下去吧！」张度练请他闭眼等一下、自己在额头画了一只眼睛假扮外星人，孔刘深情念完台词睁眼一看，笑到不行XD



很多人觉得孔刘和张度练的化学反应很棒：「两人在一起的画面真好啊」、「看得出孔刘真的觉得张度练很可爱，张度练努力搞笑也变得像撒娇了kk」、「两个人超搭」、「20分钟嘴角没有下来过，有种微妙的心动耶」、「之前跟李栋旭一起录的节目就超有趣」、「第一期节目就来当嘉宾，孔刘果然是有义气的粉丝」、「如果是张度练的话，不论孔刘或李栋旭我都愿意让步啦」XD



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