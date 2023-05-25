《黑暗荣耀》林智妍&郑星一合拍CF超有梗！女主被神出鬼没「讲话白熊」烦到崩溃，最后一翻白眼表情亮了

这系列广告真的很有魔性！会看到停不下来XD

林智妍和郑星一在Netflix大热话题剧《黑暗荣耀》饰演一对貌合神离的夫妇，剧终许久后合作拍CF广告片，郑星一还是剧中魅力大叔的模样，林智妍则走上搞笑路线XD



韩国某茶饮品牌近日公开系列广告影片，林智妍饰演的上班族工作一天回到家后拿出茶饮，大口喝下后放松地躺在白色毛绒抱枕上，不料抱枕突然变成白熊，还开口说话：「怎么样？ 好喝吗？」 吓得林智妍「啊啊啊~~」尖叫出颤音XD



第二段CF里，警察来林智妍家调查白熊踪迹，郑星一问她当时在做什么，林智妍表示正在喝茶，郑星一立即严肃地拿过瓶子：「这... 全喝完了？ 我那份呢？」 林智妍一脸懵地说「没有」，警察们听到后全都难以置信地看向她。 不知何时出现的白熊又讲话了：「好过分啊。」



第三段CF，林智妍来戏院看北极熊纪录片，片中一对母子正在经历分别，因为妈妈要喝可乐而儿子要喝茶XD这是邻座又出现那只白熊，对著荧幕哭喊：「妈妈！」林智妍再次傻眼XD



第4段CF来到手术室，主刀医生郑星一请林智妍递给他各种手术器具，突然叫了茶饮的名字。 林智妍困惑地脱下口罩「内？」 ，郑星一厉声训斥道：「你不要健康了吗？」 躺著的白熊也揭开手术布催促：「快给他啦。」 林智妍大傻眼！



最终章来了！林智妍实在受不了神出鬼没的白熊，来找医生咨询对策。 医生盯著电脑说：「早晚喝XX茶饮，100%自然发酵原液的健康碳酸...」竟然是屏幕背后的白熊在替医生读稿子！医生还热情推荐林智妍上官网购买，林智妍在沉默中爆发、回以臭脸+白眼：「我不买！」



韩网友：「林智妍的名品演技让广告更加好笑」、「没有伏笔就登场的北极熊也太可爱」、「林智妍和河度领的表演都超认真kkk」、「林智妍的尖叫演技堪称一绝kk」、「广告主是如何同意加入『我不买』这句台词的kk」、「想起海豚诱拐团拍的广告，仔细一看真是他们kkk」

「海豚诱拐团」是韩国蛮有名的一个广告拍摄团队，专门邀请知名艺人拍摄情节超出预料、充满狗血B级感性的广告片，比如孔刘、孔晓振等主演的《孔孔大作战》

，以及宋仲基、郑雄仁等的炸鸡广告《寻找妈妈的味道》，感兴趣的朋友可以点去查看详情XD



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