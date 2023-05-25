倒数一周！马东石《犯罪都市3》6月2日全台上映！反派进化为双人，从俊俏外貌的李浚赫到跨国籍的青木崇高！

6月2日即将在台上映的续集电影《犯罪都市3》即将再度让大家见识到怪物刑警马东石的力道！而每一集的反派也都是所有观众们所期待的，第三集将由帅气的李浚赫加上日本青木崇高来担任双反派，与马东石精采对决！

《犯罪都市3》预告马东石即将对付2个反派角色，第一位反派朱成哲将由李浚赫饰演，从海报上不难看出原本给大家温文有礼印象的他，变身为冷漠恶毒的反派，朱成哲涉入了令人感到匪夷所思的毒品事件，在怪物刑警马锡道的面前，他依旧无所畏惧。李浚赫为了这个角色更是增肌20公斤之多，甚至进行声音的训练，他也不讳言在拍摄6个月期间，身体上出现相当多的变化。李浚赫所饰演的反派也将是本片的一大看点。



另一位反派则是活跃於全球的Ricky青木崇高，片中他为了毒品的流通而从日本来到韩国，甚至他只要一盯上目标就会紧咬不放。他擅长的武器是长剑，在马锡道的调查过程中，他将是一个令人意想不到的存在，并呈现出不同於朱成哲的个人魅力。而透过《犯罪都市3》首度跨足韩国电影的青木崇高，也表达这次的拍摄是他一生中相当难忘的经验。而目前《犯罪都市3》更集结了所有观众们的期待，在票房预售中居於冠军地位。



《犯罪都市3》将描述怪物刑警马锡道在转调到首尔广域市单位后，为了抓住新型毒品犯罪的幕后主使，以及牵涉在此案中的其他反派，再度展开了痛快的扫荡作战。由《犯罪都市2》李相龙导演执导，马东石、李浚赫与青木崇高主演，将在6月2日在台上映。



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