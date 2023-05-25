李升基&李多寅新婚豪宅363坪「一层可停12辆车」！被爆商业用地违规住宅「可判刑3年」，所属社急否认：「非现居地」

22日播出的tvN综艺《Free Doctor》预告下期将介绍三对明星夫妻的住家，分别是李升基和李多寅、炫彬和孙艺珍、T-ara芝妍和黄载均。

李升基和李多寅公开恋爱2年后於今年4月举办婚礼，预告片透露称二人新居位於首尔富人区之一城北洞，总面积高达363坪、更有可容纳12辆车的单层停车场，规模令人咂舌。



节目播出后，韩媒Money Today指出该住宅是李升基在2021年3月以75亿韩元购入，贷款金额约为55亿韩元。 问题是当时首尔房市投资过热、拥有多处房产的人很难申请住宅担保贷款，这栋建筑物是以商业用途才成功申请贷款。 根据不动产登记簿，地下一层是文化及集会设施（展馆等）、地上两层则是近邻生活设施（便利店等）。

如果李升基夫妻以居住用途使用该建筑，则必须偿还所有贷款、更改使用用途; 如未更改用途，可判处3年以下有期徒刑或5亿以下罚金。



对此，李升基所属社表示节目中的新居信息并非事实：「现在李升基和李多寅没有居住在该住宅。 演员私生活不便详细透露。 对於电视台未确认事实十分遗憾，已联络并要求采取措施。把虚假信息像事实一般报道出去令我们的立场十分难堪。」

对於所属社的说法，部份网友表示「并不好奇这一家的消息」、「两人都很有钱，住更大的房子也无可厚非」、「安静生活吧不要再上电视了」、「请消失於大众视线之外」，也有人指出声明存在漏洞：「只说现在不居住而已，看来确实是名下房产无误」、「如果不是为了居住，购买目的是什么呢？ 有报道说还用李升基家做担保贷款了不少」。更有人为李升基感到惋惜：「遇到错误的伴侣导致形象受损、婚后也不断被非议... 艺人最重要就是形象」、「现在还有形象可言吗」、「越来越像岳父母一家」。



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