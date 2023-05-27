EXO粉丝也进行卡车示威！要求CHEN、灿烈退出团体，要「EXO维持6人体制」

26日上午，部分EXO粉丝在SM娱乐前面停放一辆卡车进行示威。

以「给组合带来损失的CHEN、灿烈退出组合」、「欺骗粉丝STOP」、「EXO不需要恶意成员CHEN、灿烈 OUT」、「EXO维持6人体制，保护活动保障艺人」、「SM不要再袖手旁观」等字句要求CHEN、灿烈退出组合。

5/26 엑소 6인지지 트럭시위 시작했습니다 장소는 SM 엔터테인먼트 앞입니다 pic.twitter.com/zbSl2tgsOQ — EXO-L 6인지지 총공계 (@outccout_) May 26, 2023

2020年，CHEN突然宣布与女友怀孕和要结婚的消息，让许多粉丝们感到震惊外，多个站姐也在同一时间宣布关站。而CHEN也公开手写信：「一定要向因我的突然消息而感到惊讶和惊慌的EXO-L们表达歉意。」不过EXO粉丝团仍在推特上进行总攻、快递总攻、巴士广告等方法要求他退团。



灿烈则是2020年因主张是前女友的A某的曝光，陷入私生活争议。根据A某主张的爆料内容，灿烈在与A某见面期间与其他10名女性保持著不正当的关系，不过灿烈和SM娱乐都未作出任何回应。2021年3月，灿烈以陆军现役入伍。



消息一公开，也在 The qoo 引发热烈讨论，韩网友：「最近卡车真的是大势啊！大家都加油」、「12人的时候追星了，现在居然是6人..」、「其他成员们总有一天会见面结婚，每次都要送走吗」、「拜托你出去吧ㅠ solo活动的话我会爲你加油的，不要再打扰其他成员了」、「虽然能理解粉丝们的心情，但是成员们之间关系看起来很好」、「Lucas不是也退团了吗」、「因爲那两个人好久没追组合了」等等。

EXO在今年4月初举行粉丝见面会，成员们也透露正在准备回归。原定今年入伍的KAI，却突然收到将在5月11日入伍的通知，完整体只能再等等了ㅠㅠㅠㅠㅠ



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