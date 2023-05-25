《较量人生》超过30岁的上班族必看！超难得的暖心上司VS大公司的梦想职缺你会怎么选！（EP.1 –2）

[有雷] 在Disney+频道独家播出的《较量人生》，描述职场中超真实情况，相信所有上班族的你绝对心有戚戚焉。李沇熹所饰演的朴允昭是位1990年出生的广告人，已累积一定的业界资历，在一家小公司努力打拼，现实将带给她什么样的冲击？

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1990年出生的朴允昭（李沇熹饰）任职於曹亚公关，对於办活动以及宣传行销相当有见解，不过公司仅2位职员与1位相当好相处的上司，她羡慕著从小认识的老友柳才旻（洪宗玄饰），能够在大公司世容集团的公关室任职，不过自己仍是在自己的岗位上努力著，晚上偶尔与好友聚会小酌一杯。



朴允昭与好友柳才旻对工作都任劳任怨，假日加班早已习以为常，对於刚来报到的年轻新人完全将工作与私人时间划分得很清楚，不负责任的态度让她感到很不能接受，新人也气得直接离职。因为另一位同事即将休产假，於是朴允昭仍继续准备著下一个挑战。



这次是世荣集团的化妆品企划案提案竞赛，而柳才旻早已从内部听说本次的选拔结果已内定，他却不忍心对自己正在努力准备简报的好友说出真相。到了简报当日，曹亚公关的代表也听说了自己只是来陪榜的，在简报前就直接告诉了允昭，这让允昭相当失望，也非常不理解自己的老友，竟然已知结果还假惺惺地为她加油打气。



曹亚公关的代表其实也曾任职世荣集团，这次被找来陪榜不仅是陪衬甚至还当场遭到羞辱，允昭甚至为自己的代表据理力争。心情低落的允昭与上司一同晚餐，却遇见了今日的内定厂商环球传播代表徐东训（郑允浩饰），徐东训甚至与代表以前后辈相称，亲切地聊了起来，这让允昭感到相当冲击，饭都没吃就直接离开了。



世容集团内部高层异动，新上任的代表与副社长各自牵制著对方的势力，外界对世容的聘雇流程正好也有些舆论，此时才旻提出了建议，希望公司推动「无差别聘雇」方式任用人才，也就是不拘学历或其他条件，只看工作资历。这也让允昭兴起了试试看的念头，没想到选拔结果一公开，允昭顺利得到了这份工作。



不过此时，允昭的企划案内容优秀，得到世容集团内部的青睐，但因为得标者却内定是环球传播，徐东训被要求执行允昭的企划内容。他找上以往的前辈曹亚公关的代表商讨，代表要他直接挖角允昭。面对世容这个梦想中的职缺，允昭自然是求之不得，挖角计画也宣告失败。但要离开对她非常好的暖心主管，她该如何选择？

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