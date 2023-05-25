《較量人生》超過30歲的上班族必看！超難得的暖心上司VS大公司的夢想職缺你會怎麼選！（EP.1 –2）

[有雷] 在Disney+頻道獨家播出的《較量人生》，描述職場中超真實情況，相信所有上班族的你絕對心有戚戚焉。李沇熹所飾演的朴允昭是位1990年出生的廣告人，已累積一定的業界資歷，在一家小公司努力打拼，現實將帶給她什麼樣的衝擊？

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1990年出生的朴允昭（李沇熹飾）任職於曹亞公關，對於辦活動以及宣傳行銷相當有見解，不過公司僅2位職員與1位相當好相處的上司，她羨慕著從小認識的老友柳才旻（洪宗玄飾），能夠在大公司世容集團的公關室任職，不過自己仍是在自己的崗位上努力著，晚上偶爾與好友聚會小酌一杯。



朴允昭與好友柳才旻對工作都任勞任怨，假日加班早已習以為常，對於剛來報到的年輕新人完全將工作與私人時間劃分得很清楚，不負責任的態度讓她感到很不能接受，新人也氣得直接離職。因為另一位同事即將休產假，於是朴允昭仍繼續準備著下一個挑戰。



這次是世榮集團的化妝品企劃案提案競賽，而柳才旻早已從內部聽說本次的選拔結果已內定，他卻不忍心對自己正在努力準備簡報的好友說出真相。到了簡報當日，曹亞公關的代表也聽說了自己只是來陪榜的，在簡報前就直接告訴了允昭，這讓允昭相當失望，也非常不理解自己的老友，竟然已知結果還假惺惺地為她加油打氣。



曹亞公關的代表其實也曾任職世榮集團，這次被找來陪榜不僅是陪襯甚至還當場遭到羞辱，允昭甚至為自己的代表據理力爭。心情低落的允昭與上司一同晚餐，卻遇見了今日的內定廠商環球傳播代表徐東訓（鄭允浩飾），徐東訓甚至與代表以前後輩相稱，親切地聊了起來，這讓允昭感到相當衝擊，飯都沒吃就直接離開了。



世容集團內部高層異動，新上任的代表與專務各自牽制著對方的勢力，外界對世容的聘雇流程正好也有些輿論，此時才旻提出了建議，希望公司推動「無差別聘雇」方式任用人才，也就是不拘學歷或其他條件，只看工作資歷。這也讓允昭興起了試試看的念頭，沒想到選拔結果一公開，允昭順利得到了這份工作。



不過此時，允昭的企劃案內容優秀，得到世容集團內部的青睞，但因為得標者卻內定是環球傳播，徐東訓被要求執行允昭的企劃內容。他找上以往的前輩曹亞公關的代表商討，代表要他直接挖角允昭。面對世容這個夢想中的職缺，允昭自然是求之不得，挖角計畫也宣告失敗。但要離開對她非常好的暖心主管，她該如何選擇？

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