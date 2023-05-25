BTS柾国直播一人独自唱完13人SEVENTEEN整首新歌〈孙悟空〉还跟JUN学了舞蹈：MV我看了很多次～

柾国说：「珉奎（97line好友）一直约我拍舞蹈挑战（challenge），我说不拍。」看看这推拉～，结果自己在直播上疯狂宣传 SEVENTEEN 的歌，又唱又跳的。XDD

BTS防弹少年团田柾国（Jung Kook）每次直播都能引爆出热门话题，这次则是聊了很多男团SEVENTEEN的事情，不仅唱了他们近期回归的主打歌〈孙悟空〉（Super），还简短的cover了一下舞蹈，展现出对他们的喜爱。

柾国看到粉丝提到〈孙悟空〉（Super）就开心地从桌子上站起来直接cover了一小段，之后就说在公司的健身房运动时遇到SEVENTEEN的JUN，突然想到所以就跟他学了舞蹈。



jungkook dancing 'super' by seventeen pic.twitter.com/lLdQITRo05 — jungkook admirer (@dreamjeons) May 24, 2023

SEVENTEEN的珉奎还一直约柾国拍舞蹈挑战（challenge），结果柾国说不拍，反而在这场直播上疯狂宣传 SEVENTEEN 的新歌，又唱又跳的，更提到自己滑手机时，无意间看到SEVENTEEN的自制团综《Going Seventeen》，真的太好看了，人很多音轨还一直重叠。XD



▼来欣赏一下柾国独自唱完〈孙悟空〉的片段，唱腔一直跟著成员们变换，从RAP到高音完美消化～，柾国还说自己看了MV很多次，真的太喜欢SEVENTEEN了。

*柾国weverse平台直播原影片，孙悟空舞蹈cover时程为22:45，独唱cover时程为37:45。→按此观看完整版



▼BTS Jimin 也和 SEVENTEEN 的 Vernon & Hoshi 一起 cover 了〈孙悟空〉，反应相当热烈。

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