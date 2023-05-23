2023年专辑初动销量超过100万的9组偶像歌手&团体！SEVENTEEN霸榜TXT紧追，aespa和IVE也上榜

【MV】文章里的10首KPOP主打歌大家都听过了吗？

2023今年度还未过半，但已有许多成绩相当亮眼的KPOP歌手与团体，在专辑初动销量上获得破百万的纪录，刷新自身纪录且实现了自我成长的目标，一起来看看今年度初动破百万销量的歌手有谁吧！

*「初动销量」是指专辑发售时首周的销售成绩，预购专辑也包含在初动销量里。

▼SEVENTEEN《FML》455万张，双主打歌〈孙悟空〉（Super）和〈F*ck My Life〉。



▼TXT《The Name Chapter: TEMPTATION》218万张，主打歌〈Sugar Rush Ride〉。



▼aespa《MY WORLD》169万张，主打歌〈Spicy〉。



▼BTS Jimin《FACE》145万张，主打歌〈Like Crazy〉。



▼BTS SUGA《D-DAY》127万张，主打歌〈解禁〉（Haegeum）。



▼LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》125万张，主打歌〈UNFORGIVEN〉。



▼BLACKPINK Jisoo《ME》117万张，主打歌〈花〉（FLOWER）。



▼(G)I-DLE《I feel》116万张，主打歌〈Queencard〉。



▼IVE《I've IVE》110万张，主打歌〈I AM〉。



你的本命有登上这个2023年初动销售百万的榜单吗？

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