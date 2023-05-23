哈尔滨人「aespa宁宁」分享韩国与哈尔滨的寒冷程度：眼睛稍微往上 VS 大翻白眼

aespa 近日作客「刚果王子」Jonathan 的网路综艺《小区Star K3》，这集也是满满笑点！

节目中对每位成员进行提问，Jonathan 就问：「宁宁听说还有一句名言？I'm 哈尔滨人？这是什么意思呢？」因为过去韩国冬天的时候，宁宁还可以穿著无袖说自己不会冷。宁宁也说：「哈尔滨是我的老家，真的非常冷。冬天的时候，没有时尚可言，真的是为了生存，所以都穿上的话...有点像熊一样。」



449. 에스파 닝닝

아임 하얼빈 사람 pic.twitter.com/fxG6JV0vlv — 아이돌 웃긴짤 (@funnyidol__) June 17, 2022

Jonathan 似乎很好奇差异是怎样，宁宁就说：「翻白眼的那种程度有点不一样。」她还用白眼展示韩国（眼睛稍微往上）、哈尔滨（大翻白眼）的冬天，让其他人大爆笑。

Jonathan 理解后也翻了一次白眼 XD



这也让韩国网友纷纷表示：「瞪大眼睛的样子太搞笑了 呜呜呜呜」、「找了一下1月、2月的平均温度，真不是闹著玩的啊」、「我去哈尔滨旅行的时候，真的是史无前例的寒冷」、「宁宁出道初期，一个人穿了短衣服，外套也没穿，大家都吓了一跳」、「去哈尔滨的时候气温是零下40度」、「啊 难怪宁宁冬天的时候还穿著短裤呢」等等。

本月8日带著迷你三辑《MY WORLD》回归的 aespa ，音源和专辑销量都取得非常优异的成绩，接下来还是有综艺可以看噢！今日（23日）JTBC 方面表示：「时隔2年 aespa 再次以完整体出演《认识的哥哥》，录制将在下之进行，节目在6月中播出。」期待她们与哥哥们再次见面啊～



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