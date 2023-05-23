aespa4人终於有个人IG帐号了！首张营业图全都晒合影，轮流站C位

SM娱乐听到了aespa成员们的心声，终於为4名成员开通了个人IG帐号。

此前aespa成员们曾经公开过自己近期的苦恼，Winter指出最近她有两大苦恼，一是想去休假，二是希望公司可以让她们注册个人IG帐号。 不知道是不是SM娱乐听到了她们的心声，最近4人终於有了自己的IG帐号，公开的同时就吸引不少粉丝追踪、点赞。

4人的IG帐号名也各有特色，Karina用了艺名中的「rina」、Winter言简意赅地写了「我是winter」、日本籍的GISELLE则用日文发音写了「我是枝利酱」，老么宁宁故意称自己「我不是宁宁」，大家的首张IG营业图放了相似的合影，轮流站C位、拿手机，场景非常和谐（笑）。



aespa5月8日推出的新专辑《MY WORLD》已售出201万，创下了aespa出道以来最高专辑销量纪录。 专辑正式发售前以180万张的预售销量刷新aespa自身纪录，发售首日137万2929张的销量创下了K-pop女团最高首日销量。

此外，aespa还受代言品牌邀请飞往法国出席第76届坎城影展，成员们以黑色LOOK闪现机场，美貌大爆发。



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