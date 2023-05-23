《King the Land》李俊昊X润娥新海报&亲密拍摄花絮公开：「两个很会给粉丝福利的人在一起太危险了！」

【影片】光是海报拍摄的过程，两人就有满满的火花了！我个人的期待感目前处於崩溃边缘～。XD

2PM李俊昊与少女时代润娥的 JTBC 全新浪满喜剧《King the Land》释出了两人拍摄的第二张官方宣传海报，此外，也一并公开了拍摄海报的花絮过程，互动自然又充满火花，真的是非常般配。

▼海报一文字：「拯救你的爱情魔法来了」



▼海报二文字：「我想爱的VVIP出现了」



▼海报三文字：「你要Check in这命运般的爱情吗？」



海报拍摄的花絮中，两人迅速投入状况，在人设的加持下尝试各种表情和互动，也已经有了很好的默契，过程非常顺利！



▼预告，本剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



【人物简介】

李俊昊饰演国王酒店的本部长「具元」，天资聪明和与生俱来的领袖风范，能力出众又充满魅力，但恋爱细胞却是零，为了寻找母亲回忆而成为酒店本部长，遇见了跟自己性格完全相反的职员千莎朗，无法忍受虚假笑容的他，就是和这个女人相处不来，经常起冲突。



润娥饰演国王酒店的优秀职员「千莎朗」，童年的美好回忆让她致力於在「国王酒店」工作，目标是用开朗笑容给顾客们完美的服务，一路从基层职员靠实力不断晋升到为VVIP服务的传说级人物，成为拥有美丽微笑和卓越能力的酒店经理，梦想著以自己完美的服务带给客人们幸福的回忆，却在碰到具元后事事变得非常不顺利。



《King the Land》预计在6月17日22:30首播。

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