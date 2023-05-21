【K社韩国小百科】韩少子化危机加剧，考虑开放女性服兵役！网上热烈支持：「让女性能够保护自己」

韩国本月11日召开「人口断崖时代的兵役制度发展论坛」，部份与会人士提出开放女性服兵役、延长服役时间、废除替代役、预备军转型等方案，以解决兵役资源不足问题。

韩国在2020年修改兵役制度缩减服役时间，根据兵种不同，现行的服役期分别为18个月至22个月不等。 但韩国从2020年开始连续3年人口负增长，去年的新生儿数甚至不到25万，导致兵役适龄人口日渐减少。



论坛上，韩国兵务厅长强调必须立即制定新政策以应对人口断崖，韩国国防研究院赵博士、退役将领组织「星友会」会长均认为应把服役时间重新延长到2年以上。

同时，「星友会」会长指出也应考虑让女性服兵役：「以前出生率超过6，想徵女兵也不能徵。 但现在出生率只有0.78，女性也没有不能服兵役的理由了。」在1960年代，韩国平均每位妇女一生中会生育5个以上小孩，这一数字在2018年跌至1以下，从此在OECD国家中稳定垫底。



此外，峨山政策研究院的梁博士提出将预备军（*韩国国军服役期满2年至8年者）由义务制转为兼职制度，提供报酬和晋级制度。这样一来不仅可以减缓部队规模萎缩，还能为更多青年提供工作岗位。

提议开放女性服兵役的消息被韩媒报道后，立即有众多网友留言表达支持：「女性的人权应由自己守护」、「赞成女性服兵役，请实现真正的两性平等、宪法上的平等」、「女性应至少学会用枪，才能在特殊时期保护自己」、「请打造只有女性的部队吧」、「薪资水平和晋升机会也拜托和男性一样」、「终於我也能获得兵役度假和军人加分了吗」、 「又能玩手机又能交朋友、不必担心吃饭、还能锻炼体力，剩余时间考资格证、欣赏男团劳军演出」、「生小孩辛苦一辈子，服兵役度假一年半、换来终生自由」。



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