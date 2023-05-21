禹棹奂分享《朝鲜律师》未公开亲密戏「同床耳边吻」被网骂惨：「导演删掉是有原因的！」

禹棹奂和宇宙少女成员苞娜合作主演的古装剧《朝鲜律师》昨日剧终，也许是为安慰粉丝的不舍，禹棹奂在IG接连PO出未公开片段和花絮照片，不料亲密画面引起部分网友反感。

禹棹奂昨日先是PO出五段片场花絮影片，留言感谢观众支持：「这是我时隔3年的复出之作，一度有很多担心。 幸好遇到优秀的演员和导演、比任何人都辛苦的工作人员，给我很大力量。 和工作人员共事的6个月、和各位粉丝一起的2个月，非常幸福。」



随后单独PO出这段引起争议的未公开戏份，留言说：「我的心愿是...」影片中禹棹奂饰演的姜翰秀和苞娜饰演的李妍珠一起侧卧在被子里，禹棹奂从背后搂住女生、握住女生一只手，两人相视一笑，禹棹奂又在女生耳边(耳畔)脖颈亲吻两下，随后镜头淡出。



这段影片有21万赞，但也有很多留言表示反感：「导演没公开这一段是有原因的，拜托请删掉」、「未公开戏份应该有不少，为何偏偏选这一段...」、「我的心愿是删掉这则PO文」、「公开这个的用意何在？」 、「有获得女演员同意吗？」 、「真的观感很不好」、「如果想被人关注，直接用讲的就好」。

同时也有不少人认为没问题：「演员分享自己的片段有什么问题？」 、「公开前肯定获得导演剧组同意了啊」、「又不是什么恶心的戏份，很有爱啊」、「应该是演员仍然沉浸在戏里，所以单纯分享一下吧」、「不要过度解读、大惊小怪」、「完全看不出有什么好骂的点」。



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