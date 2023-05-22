Sulli遗作《Persona2》6月16日Netflix上档！网友：期待

女团f（x）已故成员Sulli（雪丽）的遗作《Persona2》将於6月16日公开。

有韩媒报导称《Persona2》将於6月16日在巴西Netflix上档，预告片和宣传照同时公开。 这部电影记录了Sulli的生活和心路历程，其中不乏关於她的深度采访。 消息一出即可引发了大批粉丝的关注，据Netflix分社透露《Persona2》是制片公司MYSTIC STORY制作的的作品，是否会在Netflix上开播以及具体上档日期仍在商讨中。



설리 페르소나가 공개된다고?

실화인가 안 믿겨서 영상 계속 보고 있어.....

지금 너무 얼떨떨해 pic.twitter.com/gprXEdWG7i — ً (@PeachVly) May 20, 2023

《Persona1》於2019年在Netflix上播出，当时的主演是IU。 《Persona2》则围绕Sulli展开，有5名电影导演参与其中，但因Sulli於2019年10月14日离世，这部未完成的电影也成了她的绝唱。预告片展现了形形色色的Sulli，有在舞台上光芒四射的她、有生活中快乐随性的她、有坦诚自信对待每一次采访的她、还有面对恶评和压力时无助痛苦的她...... 鲜活的Sulli再一次出现在粉丝面前，让人一下子就酸了鼻子！



"Persona: Sulli" será adicionado ao catálogo da @NetflixBrasil em 16 de junho.



— "Inclui um episódio especial da série antológica Persona, que foi estrelada por Sulli, além de uma entrevista detalhada que ela deu em 2019". pic.twitter.com/wIZAdx76nV — Portal Netflix BR (@netflix_portal) May 20, 2023

2005年Sulli参演了电视剧《薯童谣》，以童星身份正式出道，之后加入SM娱乐公司成为旗下练习生，2009年9月以女团f（x）成员身份踏进K-POP界，凭藉亮丽的外型、讨喜的性格以及扎实的歌唱实力备受粉丝喜爱。 但后期Sulli因和与她年长14岁的歌手崔子恋爱而遭受网暴，一度身心受创，甚至暂停过一段时间的活动。



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