史上最和睦婆媳关系？ 林成汉狗血新作《榴莲小姐》破格台词公开：「婆婆我爱你，作为女人而非儿媳」

哦莫！之前还说不是婆媳相爱设定，但从这预告片来看...... 好像就是大家想的那样啊！

韩国狗血剧三大教母之一林成汉（Phoebe）在《结婚作词，离婚作曲》后再推新作，去年10月以标题《仙女榴莲》首度公开时介绍是「婆婆与儿媳的爱情故事」，令很多人激动以为难道要拍婆媳相爱？ 但制作组很快发声否定，表示是「婆婆跟儿媳妇穿越时空到过去跟现在的故事」。

但今天公开的二版预告里，儿媳对婆婆讲的台词又让人十分困惑！片中朝鲜时代和现代镜头穿插出现，现代崔明吉饰演中年贵妇、对休闲生活十分满意：「天堂不在别处，就在这里啊。」 尹海英饰演的年轻女子缓缓靠近熟睡的女人似乎要亲吻，眼神坚定地说：「婆婆，我爱你。 不是作为儿媳，而是作为女人。 」（？ 小编反复听了好几次，一度怀疑自己的耳朵XD）



朝鲜时代的片段也让人摸不著头脑：年轻女子在尹海英面前跪下哭著叫「妈妈/婆婆」，说「这是堕落、没有意义的行为」; 尹海英夜里焦急寻找某人，看到一件疑似棺材的物品后感到惊讶，背景独白：「眼珠要爆出来了，妈妈/婆婆。」



网友看到预告后纷纷感到震惊和困惑：「我究竟看了什么？？」 、「god成汉的想像力有终点吗kkk」、「模棱两可的狗血都滚开吧，林成汉才是真的」、「百合和BL都有了」、「在来世实现上辈子未能实现的爱情吗？」 、「好像超有趣耶」、「榴莲？ 那个水果吗？」 、「边看边忍不住说『啊C』... 太期待了！」

目前这部剧改名叫《榴莲小姐》，官网介绍是「朝鲜时代两班家的两个女人通过时间旅行与2023年现在的男人们产生纠葛的奇幻浪漫剧」：段府别墅举办盛大派对时，月食瞬间出现了两个身份不明的女人，从此展开段氏一家奇妙美丽、超越时代的命运故事。



《榴莲小姐》将在6月通过TV朝鲜和Coupang Play公开，角色安排目前一概没有透露，真的钓足胃口啊：



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