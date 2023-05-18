秦基周读《偶然遇见的你》剧本已经嚎啕大哭ㅠㅠ更坦言拍爱情戏一定会恋上对手！

有追看《偶然遇见的你》的朋友，觉得这穿越剧的故事如何？

由金东旭和秦基周主演的奇幻韩剧《偶然遇见的你》现正热播，近日剧情发展到尹海俊（金东旭饰）和白允英（秦基周饰）意外滞留1987年，前者致力找出连环杀人犯而化身中学教师打听情报；后者则为了守护年轻的母亲顺爱（徐智慧饰）而在海俊的安排下成为她的同学，期间允英发现一宗杀人案的情节竟与2021年畅销作家高美淑的新作如出一辙！



在《偶然遇见的你》饰演平凡的出版社编辑，秦基周认为「白允英」个性简单，也很羡慕她的单纯，她更首度提到初次收到剧本的心情：「我看了《偶然遇见的你》第一单元的剧本后，真的哭得很厉害，因为太沉浸在剧本里，所以放声大哭；但当我读到结局时，我却笑了！其实我才看了一部分的剧本，就决定要接拍了。」



剧中男女主角意外搭上时光机回到过去，对此秦基周却笑言没有穿越的意欲：「现在就是最好的！如果我得到他们的时光机，我哪里都不想去，虽然现在的我不是最幸福，但我喜欢这个时刻。」



早前金东旭曾在剧集发布会上表示《偶然遇见的你》是一部爱情剧，还呼吁观众要看到最后，才能见证剧中的感情线；近日秦基周也被问到拍摄浪漫戏码的秘诀，她坦言当下必须堕入爱河：「和金东旭前辈拍摄时，我会想著他是尹海俊、而不是金东旭，如果能把他看成是尹海俊，我便会爱上他；但是喊了Cut的话，他就是金东旭前辈，我也会用不同的情绪面对他。」谈到年度目标，秦基周感性表示，希望《偶然遇见的你》能够成为自己的代表作：「这是一个目标，也是一个愿望，我希望我投入很多情感来拍摄的电视剧能够得到大家的喜爱，要是这样就好了。」



Viu Original原创奇幻韩剧《偶然遇见的你》逢星期一、二晚上10时在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴尹海俊的缉凶进度。



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