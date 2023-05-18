网友认为罗PD《出差十五夜》邀请男团 SEVENTEEN 是来还债报恩的「四大原因」

纯分享网友提到的内容，还补充一些小细节，大家觉得如何呢？

偶像团体能够「单独」&「完整体」出演罗PD的人气综艺节目《出差十五夜》绝非易事，光看各大经纪公司、演员、电影或电视剧宣传团队争相上节目，就可以知道《出差十五夜》对於大众的影响力了。

如果以偶像团体举例的话，2021年与 BTS 防弹少年团《Run BTS!》（奔跑吧防弹）出了合作篇，2021年少女时代宣传正规七辑《FOREVER 1》，接著就是2023年的SEVENTEEN特辑，套一句队长S.COUPS的话：「我们成功啦！」



此外，网友也以罗PD《出差十五夜》邀请男团SEVENTEEN是来还债报恩等逗趣发言，提供了一些他们互动前后的小小线索，我统整了一下其中的「四大原因」。

第一点：SEVENTEEN 绝对是现下 KPOP 圈的一线人气男团，专辑销量历代级冠军、年度销量与成长、网上话题度、多首热门曲…等等的团队傲人成绩，很值得罗PD邀请他们单独做一整个特辑节目。





2. 夫胜寛在HYBE篇时协助罗PD主持，当时36位歌手而且新人也很多，大家带著姓名条，罗PD肯定也是手足无措，所以请「KPOP博士」胜寛现场协助主持并带动气氛跟节奏，最后还特别给胜寛一份感谢状（福利劵，举例：送上应援车或者有什么要求等等）。



罗PD也在SEVENTEEN特辑的节目上小心翼翼地询问胜寛，这次出差找上SEVENTEEN算不算抵用掉了呢？胜寛表示：「不能用在这里，要等到《Biong Biong地球娱乐室》男版找成员时使用。」表达出了想合作的野心，引发现场爆笑。但事后他也解释，自己其实并不敢要求罗PD送应援车给他们，罗PD看出胜寛应该不好意思使用，告诉他无论何时都可以要求，暖暖的收尾了。

3. HYBE篇时 SEVENTEEN 出场提前被卡歌，热门曲〈拍手〉（Clap）应该要播到最后帅气的结尾，但一不小心提前卡掉，导致场面气氛瞬间冷掉～。XDDD



▼可快转到16:11观看。



▼所以这次SEVENTEEN特辑，直接把歌曲播好播满，换成员们反问：「音乐怎么还不停，太长了～。」，罗PD也看得很开心～！XD

让全员都HIGH到最高点的猜歌曲目：GD X 太阳〈GOOD BOY〉



4. 节目组里面的工作人员肯定有真粉丝（克拉CARAT），罗PD本人也是，整场表情溺爱＋姨母笑，看起来太喜欢SEVENTEEN了～



▼罗PD沉浸在〈孙悟空〉（Super）刀群舞的片段，字幕还配上了：「第一排充满私心的罗克拉。」



目前已播出（EP.1-1～4）和（EP.2-1~2），本周五（5/19）韩国时间23:00还将释出EP.3，一起期待吧！

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