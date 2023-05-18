史上最和睦婆媳關係？ 林成漢狗血新作《榴蓮小姐》破格台詞公開：「婆婆我愛你，作為女人而非兒媳」

哦莫！之前還說不是婆媳相愛設定，但從這預告片來看...... 好像就是大家想的那樣啊！

韓國狗血劇三大教母之一林成漢（Phoebe）在《結婚作詞，離婚作曲》後再推新作，去年10月以標題《仙女榴蓮》首度公開時介紹是「婆婆與兒媳的愛情故事」，令很多人激動以為難道要拍婆媳相愛？ 但製作組很快發聲否定，表示是「婆婆跟兒媳婦穿越時空到過去跟現在的故事」。

但今天公開的二版預告裡，兒媳對婆婆講的台詞又讓人十分困惑！片中朝鮮時代和現代鏡頭穿插出現，現代崔明吉飾演中年貴婦、對休閒生活十分滿意：「天堂不在別處，就在這裡啊。」 尹海英飾演的年輕女子緩緩靠近熟睡的女人似乎要親吻，眼神堅定地說：「婆婆，我愛你。 不是作為兒媳，而是作為女人。 」（？ 小編反復聽了好幾次，一度懷疑自己的耳朵XD）



朝鮮時代的片段也讓人摸不著頭腦：年輕女子在尹海英面前跪下哭著叫「媽媽/婆婆」，說「這是墮落、沒有意義的行為」; 尹海英夜裡焦急尋找某人，看到一件疑似棺材的物品後感到驚訝，背景獨白：「眼珠要爆出來了，媽媽/婆婆。」



網友看到預告後紛紛感到震驚和困惑：「我究竟看了什麼？？」 、「god成漢的想像力有終點嗎kkk」、「模棱兩可的狗血都滾開吧，林成漢才是真的」、「百合和BL都有了」、「在來世實現上輩子未能實現的愛情嗎？」 、「好像超有趣耶」、「榴蓮？ 那個水果嗎？」 、「邊看邊忍不住說『啊C』... 太期待了！」

目前這部劇改名叫《榴蓮小姐》，官網介紹是「朝鮮時代兩班家的兩個女人通過時間旅行與2023年現在的男人們產生糾葛的奇幻浪漫劇」：段府別墅舉辦盛大派對時，月食瞬間出現了兩個身份不明的女人，從此展開段氏一家奇妙美麗、超越時代的命運故事。



《榴蓮小姐》將在6月通過TV朝鮮和Coupang Play公開，角色安排目前一概沒有透露，真的釣足胃口啊：



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