《坏妈妈》收视率刷新JTBC水木剧第一！强豪母子互相搀扶，「和爸爸妈妈的回忆」暗藏玄机！（EP.8）

《坏妈妈》第8集收视率来到8.4%，超过孙艺珍等主演的《三十九》、成为JTBC水木剧历代第一！这一集继续探讨家人对彼此的意义，真的让人很感动T^T

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第8集关键内容！



重新学步

强豪救下妈妈后说什么也无法再站起来，英顺急到把他推进河里都无济於事。 不过这启发了英顺学习水中复健治疗，强豪也十分努力，从需要搀扶到依靠拐杖挪步，终於可以靠自己的力量行走！英顺仿佛看到幼年的强豪第一次学会走路的瞬间，母女俩重新经历了一次成长与突破T^T





从未抛弃

强豪尚未知晓妈妈的病情，误以为妈妈把他丢在复健中心，自己逃去好地方。 美珠安慰说英顺一定有苦衷、绝不是抛弃他，因为她也曾被抛弃。



强豪问妈妈为何这样做，妈妈表示自己病了需要照顾，不想成为强豪的累赘。 强豪突然有些受伤：那么，生病的我也是妈妈的累赘吗？ 「你对我来说就只是妈妈，但看来我对你来说是累赘。」 一番话让英顺解开心结，醒悟彼此从来不是累赘，而是理应互相照料的母与子。



村民们来英顺家庆祝强豪重新站起来，强豪趁机拉住美珠说：妈妈没有抛弃我，所以那个人肯定也没有抛弃你。 美珠看著和龙凤胎玩耍的强豪，心情十分复杂。



一家三口的回忆

强豪公寓的警卫拿给英顺一封信，说是强豪出事前拜托转交。 信中强豪的温和语气让英顺感觉十分陌生，她尤其想不通的是，强豪爸在他出生前就过世了，为何强豪会写「我的心依然停留在和爸爸妈妈相处的回忆里」？

这天晚上，英顺看著墙上拼凑起来的全家福照片，突然想到什么！她打开相框背板，里面居然有一张SIM卡，难道这就是强豪失忆前留给她的线索？ ！



下集预告里，母女俩似乎透过SIM卡一起探索了失忆前强豪的世界！他寻找自己当检察官的意义、和美珠分手、刻意接近吴太秀的女儿：「从宋会长把我当成儿子的那一刻起，她就已经是陌生人了。」 看得英顺泪流满面...... 好想赶快看到第9集啊！



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