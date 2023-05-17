让人百分百想依靠，忍不住心动的「肩膀流氓」、「太平洋宽肩」的韩国男明星！你第一个会想到谁？

个人好爱宽肩帅哥啊～，想必大家心中也有属於自己的名单，欢迎留言跟我们分享！！！

很多人在被问到理想型时，会说希望对方是个值得依靠的男人，但就是有这么一类人，光看外型就特别好靠！拥有宽厚扎实的肩膀，被称为是「肩膀流氓」拥有「太平洋宽肩」的他们，会不会刚好也是你的理想型呢？

M编我简单分享一下四位「偶像」与「演员」的代表人物，其他的人选也欢迎大家留言跟我分享啦～！

▼BTS防弹少年团Jin（金硕珍）：说到我们Worldwide Handsome（世界级美男）那就不得不提一下他的太平洋宽肩，包容了所有来自成员弟弟们的挑衅，也是粉丝ARMY们引以为傲的TOP巨星，任何对他的称赞他都全盘接受，有容乃大的肩膀和性格非常圈粉。







▼SEVENTEEN全圆佑：拥有「幻听男」、「眼镜美男」、「圆佑学长」……等各种绰号的他，最让人印象深刻的还有他宽厚挺直的肩膀，最近在《出差十五夜》上罗PD亲自帮他量，虽然他整个人很放松下垂但现场量完也有58cm，如果挺起身子来肯定要破60了啊！









「肩膀美男」节目片段，可快转到2:56观看。



▼《无法抗拒的他》《Sweet Home》宋江：除了身材高挑外，模特儿出身的他特别注重肌肉锻炼，也为了作品一次次增肌，在IG上秀出许多宽肩照外，更被公司阻止他过度运动的行为，叫他「不要再继续增肌啦！」不然就要迈向金钟国＆马东石的路线了。







▼《鱿鱼游戏》《小女子》魏嘏隽（魏河俊）：在爆红前就拥有相当厚实的身材，完美肌肉比例加上太平洋宽肩，IG 分享的照片更是风格多变，从男友照到健身照每张都能引发热烈讨论。









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