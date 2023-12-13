《欢迎回到三达里》「生活化演技」就是申惠善的统治区！一扫前作「选错演员」争议

《欢迎来到三达里》中申惠善再一次用演技征服了观众。

申惠善从出道开始就一直被称实力派，在最近播出的jtbc周末剧《欢迎回到三达里》中申惠善饰演的老赵家的二女儿「三达」与池昌旭扮演的「赵容弼」上演了一段旧情人重拾爱情的罗曼史。 该剧第4集首都圈收视率就达到了7.3%，人气不可小觑。

申惠善出道至今主演过不少作品，演得了悲情角色，扛得住爆笑喜剧，但演技功底扎实的她却在前作《今生也请多指教》中惨遭滑铁卢，该剧收视率成为她担任的主演作品中垫底的一部，也抹黑了她「收视率保证」的名号，一度被骂「角色选错了演员」，没演好比本人真实年纪小11岁的女主「潘知音」， 缺乏了剧中人设该有的灵动感，刻意扮嫩的违和感很难让观众入戏。



好在申惠善并未受到外界争议的干扰，在《欢迎来到三达里》中如同找到了最适合自己的衣服，全面发挥了演技，不需要再装可爱扮萌，全然演出了知名摄影师因卷入「甲方霸凌」事件灰溜溜回到故乡的狼狈中又带著不服输的劲儿。



「三达」把精致的妆容换成了伪素颜妆，换下OL LOOK穿上了舒适的运动服，重返济州岛的她因为少了职场上的尔虞我诈，整个人都松弛了许多，而贴近生活的演技也正是申惠善最擅长的，面对家人朋友时委屈地大哭、醉酒差点摔入海中、 暴怒时拿前男友撒气等等，每一幕都是那样自然和谐，根本不是靠演就能演出来的，而是申惠善把自己代入到了「三达」身上，在体验「三达」的生活，遇到堂皇事件时她也会眼神飘忽不定，说话唠唠叨叨，但平时更是对任何事尽心尽力、 充满自信的女生，完全就是「三达」本人啊！



因为《欢迎回到三达里》申惠上重新找回了「收视率保证」的头衔，将观众的顾虑转换成了看剧的动力。

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