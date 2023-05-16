《车贞淑医生》EP.7未来媳妇素罗买高级车用的「马通」是什么你知道吗〜韩国职场特有的「透支帐户」！

不知道大家在追看《车贞淑医生》第7集的时候是否有印象，在爸爸金炳哲生气不金援女儿就读美术学院的状态下，严正化所饰演的车贞淑正在为资金想办法，这时她遇见职场上司，可能是未来媳妇的全素罗医生，开著高级车，还说自己是用 「马通」（韩文发音）买的！那是什么东西呢？

这是韩国特有的「透支帐户」（마이너스통장，短语简称마통，读音似「马通」），跟一般的个人信用贷款不同，这个户头的存摺上，从0开始可以提领到负数金额！也难怪车贞淑听见素罗医生说自己用了负数帐户的钱买了高级车，她先是摇头说「年轻人真是不懂事」，后来突然想到自己也正缺钱，可以去申请这「马通」来付女儿的美术学费！



韩国也有一般的信用贷款，与我们大同小异，银行在检视你的经济能力以及现有存款、不动产状况后，会借出一笔金额给你，存入你的帐簿中，而也会同时约定还款日期，通常是每个月定期偿还利息或是本金加利息等等，有多种计算方式。



但是「透支帐户」就不太一样，通常是你成为公司的正式员工后，信用上没有太大问题就能够开通，这时帐簿从0开始会给你一个能够提领的额度，还款的时间通常是一年结算一次，不须每个月偿还，但是当然你存入金额的同时也等於还款，负数可以变成正的，但如果一年后还是负的就等於你的贷款了，同样会计算利息。而且「透支帐户」的利息会比一般信贷还要高，因为他给予更自由的还款以及提领方式，可能可以救急使用，但切记还是会变成负债的喔！



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