【韩网热帖】育儿论坛用户看到李帝勋的生长补充剂广告后写的帖子

大家看完这个广告的感想是...？

日前李帝勋给儿童少年生长补充剂拍广告：



看完这个广告的原PO主大叫表示：为什么要wink？小孩的身高先不管，我的心倒是变大了...？也是啦，卡都是我在刷。毕竟妈妈才是决策权者... 要不咱们就自己吃吧？

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ这个真的太好笑了！

韩国网友评论：

1. 没错耶，卡都是妈妈在刷kkkk

2. 很会做生意kkk

3. 选这位模特是有原因的kkk

4. 原来是滋养父母心田的生长补充剂kkk

5. 看到wink动图后完全理解了...

6. 我也是被他的wink迷惑到，差点自己买来吃

7. 连小孩都没有，可是想买...

8. 我也因为盒子上有李帝勋照片而想买... 虽然身高是没希望了

9. 请问，身高超过170cm的成年人也可以吗？

10. 生长板闭合已15年但身高只有153，我应该买^^

11. 据说生长板直到50岁都还没闭合哦，宪法里有写

12. 这可是研究员博士们精心开发的东西，对成年人也会有好处的吧？ 哪里可以买？ 我现在就去

13. 李帝勋为妈妈们的平均身高做出贡献

出处：https://theqoo.net/square/2803036512

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