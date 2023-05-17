《黑暗荣耀》林智妍从加害者→《有院子的家》家暴被害者！金泰希首次挑战悬疑惊悚剧展现不同面貌

网友看到官方释出的首波人物剧照后，第一个感想是…《黑暗荣耀》的文同珢（宋慧乔 饰）说：「涎镇啊，我现在好兴奋！」

ENA X Genie TV 悬疑惊悚新剧《有院子的家》释出了两位女主角的首波人物剧照，将两人在剧中的形象刻划的更加立体，也增加了大众的期待感和好奇心。

剧中讲述因后院传出了可疑气味而相遇的珠兰（金泰希 饰）和尚恩（林智妍 饰）的惊悚悬疑故事，一边是人人都羡慕的完美家庭，一边是被长期家暴的可怜女人。



▼金泰希所饰演的珠兰住在精致奢华的乡间别墅，丈夫是医生、儿子也帅气又聪明，过著幸福富足、人人都向往的生活，展现出优雅且气质满分的女人味。



然而，与这些理想场景不同的是，她焦急不安的表情和不明所以的意外令她手心冒汗。更在灯光昏暗的房子里仰望楼梯，眼神微颤和冷酷表情都让人印象深刻。为了寻找院子里飘出的恶臭来源，她经常处於高度紧张与戒备的状态。



▼林智妍所饰演的尚恩是个梦想逃离悲惨现实的家暴受害者，剧照中她全身心地表现出了遭受家庭暴力女性的不幸处境，凌乱的头发与空洞的眼神，让人感到相当绝望，同时她也极度渴望逃离这地狱般的现实生活。



而尚恩在浴室镜子前看著自己，骨瘦如柴且布满瘀伤，过著非人的日子，而她凸起的小腹则暗示著她可能已怀孕的事实，令人震惊。林智妍从《黑暗荣耀》校暴加害者朴涎镇，变身为家暴被害者的大幅度转变，她的崭新演技表现也让观众们非常期待！



▼金盛吴饰演珠兰的丈夫「在浩」，是个能力出色的完美主义医生，但自从家里后院散发出可疑味道之后，开始与妻子发生矛盾；崔载林饰演尚恩的丈夫「允范」，是名制药公司的职员，长期对妻子家暴的施暴者。



新剧《有院子的家》由《请输入检索词WWW》、《二十五，二十一》的郑志贤导演执导，预计在6月19日首播。

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