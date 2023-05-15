《Oh！英心》改编韩国集体回忆：SJ东海时隔九年拍剧！重遇初恋自认纯情男

如果说《男儿当入樽》（灌篮高手）、《足球小将》（队长小翼）是八、九十后的港人回忆，那么《英心》便是韩国人的集体回忆了！

由Super Junior东海和宋昰昀主理的全新爱情喜剧《Oh！英心》以九十年代韩国知名动画《英心》为题材，讲述长大后的男女主角偶然重逢并展开一段爆笑而浪漫的爱情故事，剧集将於今晚（15日）迎来首播！



改编自1990年播出的韩国经典动画《英心》，韩剧《Oh！英心》讲述吴英心（宋昰昀饰）从小立志成为爸爸笔下漫画《英心》里的自己一样为大众带来欢乐，因而加入电视台担任综艺节目制作人；虽然她总是以100分的能量参与节目制作，却因为过度热情而被贴上「提前终映」的标签！身处危机的她偶然获得制作恋爱综艺的机会，没想到努力请来的演出者、年轻CEO竟是过去天天追著自己跑的王景泰（李东海饰），她的平凡生活也产生了剧变⋯⋯



自2014年《神的测验4》后，东海暌违九年再度挑战演技，并伙拍《三流之路》女星宋昰昀主演新剧《Oh！英心》，剧中他饰演吴英心的青梅竹马王景泰，某天却因为移民失去消息；二十年后他摇身一变以初创公司的高富帅CEO再次登场，外型高冷的他与初恋英心重逢后，却唤起了儿时的痛苦记忆！早前东海现身围读，透露「王景泰」一角非常单纯：「我饰演的王景泰很单纯，他眼里只有英心，这样纯真而单纯地只等著一个人，甚至为了英心可以做任何事。」



除了东海和宋昰昀外，小鲜肉李敏载和郑雨妍亦将合流，近日更有消息指人气男团MONSTA X「门面担当」亨源将特别出演，获网民大赞《Oh！英心》颜值爆灯！全新爱情喜剧《Oh！英心》於5月15日起逢星期一、二在「黄Viu煲剧平台」上架！



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