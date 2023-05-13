Disney+《特务家族》轻松温馨又搞笑的5大看点！看张赫、张娜拉的超强化学反应！看到特务的家庭也是吵吵闹闹的日常，我就放心了！

Disney+韩剧《特务家族》由张赫、张娜拉主演，为一部间谍喜剧，题材新颖、节奏轻快搞笑，以再平凡不过的家庭日常结合紧张刺激动作戏更丰富了本剧剧情。张赫和张娜拉在剧中饰演夫妻，讲述为国情院要员的丈夫伪装成平凡上班族，与完美管理家务事的妻子之间，搞笑又惊险的故事。在双张CP搞笑和惊险之余，剧中也包含了各种夫妻相处之道、工作与家庭的时间分配、孩子成长的可爱日常等，彷佛发生在你我周遭的平凡家庭生活，让大家看了会心一笑。本剧是两人在《开朗少女成功记》、《命中注定我爱你》、《Drama Festival-久违的再见》后第4次合作，默契不需证明，加入李顺载、蔡贞安资深演员，这配置完全给过！《特务家族》紧张穿插著搞笑，常常让人刚刚还在捏把冷汗，下一场景却立刻笑到飙泪，随著剧情展开，更是让人好奇剧中角色的背后故事⋯⋯





1.张赫展现搞笑喜剧人幽默！上一秒搞笑喜剧，下一秒严肃特务

权道勋（张赫 饰）对家人隐藏了自己是国情院特务的身份，常常因为任务缺席家庭重要聚会，谎称是加班或是公司出状况。不得不说张赫真的是戏路非常广，没想到演喜剧也是如此到位，刚刚好的夸张演技，让观众上一秒还沈浸在他出任务时的意气风发，下一秒又立刻换上「爱妻魔人」、「女儿傻瓜」模样，演技转换自如，紧抓观众视线。





2.张娜拉神秘的「全能主妇」的背后真身是？

姜宥拉（张娜拉 饰）可以说是全家人的核心，她贴心又能干，把女儿、家人等里里外外的家事都打理得很好，让道勋专心打拼事业。婆婆过世后，把公公照顾得无微不至，甚至连小叔和弟妹都是当作自己家人一般对待，是个让邻居都赞不绝口的贤内助。不禁好奇权道勋是从哪找来这么优秀的太太！



但宥拉开朗体贴的背后藏著一丝神秘感，似乎有著不为人知的过去和故事，而这些事情在「宥拉表哥」泰九出现后，渐渐浮上水面，道勋以为能够透过这位亲戚更加了解宥拉的过去，却没想到是一步步发现妻子的另一面！



3.老戏骨李顺载展现多情魅力！弟弟、弟媳号称全戏无厘头担当！

道勋一家都是宝，各种逗趣互动为本剧带来满满笑点，爸爸（李顺载 饰）善解人意却是「情场浪子」和「时间管理大师」，老婆过世之后靠著颜值和惊人好体力，在婆婆妈妈界成为风云人物，和不同的婆妈约会，享受著充实愉快的晚年生活。而弟弟弟媳这对则是夫妻界的活宝，即将成为新手爸妈却同是无业游民，喜欢享受却不愿意吃苦，特别是不知道长大的弟弟志勋还常常惹麻烦，让家人都相当头痛。



4.蔡贞安「吴部长」扰乱家庭和谐⋯真面目的揭晓！

蔡贞安饰演吴天莲部长，为道勋职场上司，过去道勋因为任务回不了家都是以上司「吴部长」为藉口，有一天宥拉真的受不了了，私下传讯息告诉吴部长必须见面，过去全家人都以为吴部长是位年长男性，没想到竟然是一位貌美「女上司」！吴部长的出现打乱了道勋一家和谐，但没想到的是，吴天莲和宥拉似乎为同一个集团出身，她们的身份会被道勋发现吗？



5.剧情节奏轻快，全员共同解密

《特务家族》步调相当紧凑，随著剧情播出，更让人想知道之后的故事发展！从一开始的人设，到逐渐抽丝剥茧，才发现原来每个人都藏著秘密，道勋和宥拉夫妻如果发现另一半说谎，究竟会选择摊牌？又或是不说破，继续守著秘密呢？集结了家庭、搞笑、浪漫、间谍、职场等元素的《特务家族》，宛如韩版史密斯夫妇、真人版间谍家家酒，强烈推荐大家要一次多看几集，真的是越来越精彩，一追就欲罢不能啊！

《特务家族》Disney+ 独家播出，每周一二晚上9点20分上架新集数

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