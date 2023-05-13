[好片推荐]现今年轻人真的抗压性太低吗〜看完《阴影下的她》将改变你的想法！是社会生病了不是他们〜

[有雷] 今年韩国百想艺术大赏荣获最佳剧本以及最佳女新人奖的电影作品《阴影下的她》已於5月12日在台上映，剧情描述一位平凡的女高三生素熙，因为职场上种种压力让她做出极端的选择，是她抗压性不足？又或者是什么因素让她感到心寒？由饰演女警的裴斗娜追查著这社会的病态真相。

《阴影下的她》描述社会底层新鲜人的生命悲歌，一位喜爱跳舞的高三女孩素熙（金施恩饰），开心接受了学校的安排而来到电话客服中心实习，但工作上的压力已经超越她的努力所能克服的，虽然她也懂得释放压力，但面对无解的问题，最后却让她走上绝路。女警吴柳真（裴斗娜饰）循线调查著素熙生前所经历过的一切，但却是如此的病态，令她失望不已。



年长的人会认为现在的年轻人是草莓族，普遍抗压性不足，一点小挫折就自我放弃，但片中的素熙却不是如此。兴奋地踏入职场成为新鲜人，快速上手并且压抑著自己直率的个性，为了达成目标更是舍弃最爱的跳舞以及与朋友们的聚会，努力加班非但没拿到应有的奖金，还被老板当成指标，令同事反感。想过离职但学校却不接受，她只好咬牙苦撑，最终绝望的她仍选择结束生命。



整部电影以时间顺序来陈述，观众们先跟随著素熙的日常生活，直到她走上绝路后，由警察吴柳真进行调查，以第三人的角度来剖析素熙心中的想法。不过就连柳真也一样在调查过程中受到打压，她仔细走访所有相关单位，每个地点与体制都有著必须遵从的指标，学校、教育厅、企业端等，没有一方认为自己需要为素熙的选择负什么责任，只有互相推诿，女警的追查似乎也没有真正的答案。



学校及教育相关机构都为了就业率的数字好看，硬是把学生派送到不恰当的工作环境，甚至不让他们离职。企业为了省钱把原本培养的资深老员工，都换成工资便宜的实习生，更找藉口不发奖金。而环环相扣恶性循环之下，素熙绝对不会是唯一的牺牲者，而韩国原文片名直译为「下一个素熙」意指这样的环境造成青少年高自杀率，所有人却只在意就业率的数字呈现？



看完《阴影下的她》体会到现今的年轻人有著与以往世代不同的痛苦及压力，想法纯真的他们希望得到认可，希望有人倾听，他们也不是不努力就自我放弃，反而也想好好融入这个社会，但在这成长的过程中，仍然希望有年长的大人们来开导与协助，才不至於最终得到这样的结局。剧情有些沉重，但却是不得不正视的社会问题。



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