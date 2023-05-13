《车贞淑医生》「紫薯怪」变「吃醋精」！第9集抢先看：金医生紧跟女主排排坐，徐仁豪干著急犹如「望妻石」

出轨男对老婆新桃花吃醋的场面真的太好笑了XD今晚的《车贞淑医生》也必须本放死守！

JTBC热播剧《车贞淑医生》今晚即将播出第9集，上周终於来到纸包不住火的剧情！徐医生被妈妈和小孩一致鄙视，看得人十分畅快XD



今晚即将播出第9集，提前公开的片段里，具山大学医护一起去做志工，政闵和车贞淑上车后都对徐仁豪视而不见、直接走到后边座位，可怜徐仁豪殷勤地给老婆让座，还是落得个「望妻石」的下场XD



迟来一步的Roy Kim不顾其他女医护让座、径直坐到车医生身边坐下，两人有说有笑，车医生还贴心嘱叮他累的话可以在车上睡一下。「望妻石」徐医生只能著急地干张嘴，一句话都说不出XD



虽然出轨男徐仁豪很糟糕，但金炳哲把这个角色演得好气又好笑，每次看他失去理智地手脚乱舞、瞪眼撇嘴都超有乐趣XD



预告已揭示第9集看点满满：开场就是车医生把老公的头按进蛋糕、离家出走！聚餐时徐医生不断醋意爆发，车贞淑喂金医生喝汤时他甚至凑过来「拦截」，导致金医生亲到他脸颊XD



最可怕的是徐医生喝醉后居然对车贞淑大喊「老婆」，这要如何收场啊！好想赶快看到今晚这集XD



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