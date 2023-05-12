今年CP感最强的浪漫喜剧《King the Land》又出新预告！李俊昊露出招牌歪嘴坏笑&润娥骂他是变态～

那个坏笑（假笑）让我印象好深刻啊XD，大家是不是都在等这部剧开播呢？

由2PM「李俊昊」与少女时代「林润娥」携手主演的 JTBC 新剧《King the Land》又再度释出新一版的预告，这次对话更多、互动更多、妥妥的两大冤家相遇，怎么看对方就是超级不顺眼！



本剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



▼开头以为是什么浪漫的重逢相遇，音乐唯美地述说大家期待已久的组合，下一幕急转直下，俊昊说：「我是你三辈子积德才能遇到的珍贵之人」、「分明警告过，不要让我见到你」润娥保持著微笑回应：「以后我会好好避开你的」背地里却想著「这个变态没礼貌的家伙」。



李俊昊也反驳道：「哪有像我这样的变态啊」画面直接切换成公主抱，继续抱怨著：「跟你真的是无法沟通耶」当然润娥也觉得：「这人不管做什么，都跟我合不来～」



而最后相撞、俊昊扶住润娥，两人的脸靠得特别近，让润娥忍不住感叹：「啊…要睡不著了。」我们观众才要睡不著呢～，好期待啊！！！

【人物简介】

▼李俊昊饰演国王酒店的本部长「具元」，天资聪明和与生俱来的领袖风范，能力出众又充满魅力，但恋爱细胞却是零，为了寻找母亲回忆而成为酒店本部长，遇见了跟自己性格完全相反的职员千莎朗，无法忍受虚假笑容的他，就是和这个女人相处不来，经常起冲突。



▼润娥饰演国王酒店的优秀职员「千莎朗」，童年的美好回忆让她致力於在「国王酒店」工作，目标是用开朗笑容给顾客们完美的服务，一路从基层职员靠实力不断晋升到为VVIP服务的传说级人物，成为拥有美丽微笑和卓越能力的酒店经理，梦想著以自己完美的服务带给客人们幸福的回忆，却在碰到具元后事事变得非常不顺利。



《King the Land》预计在6月17日22:30首播。



▼演员们参加台词排练（读本）现场影片：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻