有人给我50亿要我不要再听专辑的话？Jisoo「我可以给你更多」的回答，让粉丝直呼太帅气！

在3月底发行首张个人专辑《ME》的 Jisoo ，在近日举行粉丝签售会。

「如果有人给我50亿，叫我不要再喜欢你的话，该怎么办呢？」不少粉丝都会询问喜欢的爱豆这个问题。而ㄖ在这次签售会上就有粉丝询问 Jisoo：「努那如果有人说要给我50亿，叫我不要再听你的专辑，该怎么办？」Jisoo 听到鼓掌啪了一下霸气地说：「50亿？我可以给你更多。」

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Q 누가 50억 줄테니까 앨범 듣지 말라고 하면 어떡해??



50억?



더 줄게. pic.twitter.com/mZRd73jl84 — 공용 (@0_yongyong) May 8, 2023

这段影片也在 SNS 上疯传，网友：「哇 真心超帅」、「不是！总是想回看鼓掌时的表情 哈哈哈」、「姐姐那个表情太帅气了」、「快有人威胁我说不要听智秀的专辑」、「young & rich」、「有钱又漂亮呀」、「我真的看了20次」等等。



而 BLACKPINK 在展开界巡回演唱会「Born Pink」的同时，也在许多的国际音乐盛典中出席，4月15日和22日以领衔艺人身分登上 Coachella 音乐节主舞台，7月2日将以头牌艺人登上英国夏令时演唱会，还有巡回演唱会也宣布在巴黎、北美洲等地举行安可场。

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