金宇彬《末日骑士》发威〜公开仅一天已跃升全球第二名

充满未来感的迷你电视剧集《末日骑士》，由好久不见的金宇彬以及宋承宪共同主演，在连空气都必须另外购买的未来世界里，担任快递员的金宇彬更是基层人民们梦想中的职业。

《末日骑士》在5月12日在Netflix平台公开，仅一天的时间就在TV部门内容的排行榜蹿升到第二位，第一名则是最近的英国高人气电视剧《夏洛特女王》，而第三名是类戏剧纪录片《埃及艳后》。而《末日骑士》则是描述未来因大气污染太过严重，人类的生活必须依赖氧气呼吸器，快递员当中的传奇人物5-8（金宇彬饰）以其低层难民四月（姜有锡饰）对於即将支配新世界的千明集团对抗。

金宇彬所饰演的5-8，白天是尽责的快递员，为人们送上生活必需品以及新鲜氧气，是所有低层难民的英雄偶像。夜间他则变身正义黑骑士，暗中调查著千明集团的秘密，站在弱者的一方，帅气魅力也让全球观众们纷纷追看这部作品。金宇彬也认为剧中每一个人物的色彩都相当鲜明，每位人物的行动也都有著明确的动机。



剧中饰演千明集团的代表，野心勃勃的反派宋承宪，也表示希望观众们在看剧的时候多多思考两方面为何对立，其中又有那些矛盾，了解后将让大家的观赏过程更有意思。未来的首尔遭到环境污染破坏而成为沙漠废墟，令人难以想像，充满想像力的剧情设定，加上金宇彬、宋承宪、李絮，以及百想新人卢允瑞的特别演出，更为本剧增添不少看点。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻