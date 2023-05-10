Disney+《浪漫医生金师傅3》收视狂飙!! 必看医疗神剧6大看点！安孝燮与李圣经15%收视公约：「一起跳情侣舞」

Disney+韩剧《浪漫医生金师傅3》开播了！由第二季的韩石圭、安孝燮、李圣经、金柱宪等原班人马回归，让许多死忠剧迷期待不已，第三季同样以「石垣医院」发生的人事物为剧情主轴，除了金师傅夫勇周医生之外（韩石圭 饰演），这一季还加入几位新医生，「外伤医学中心」也即将正式启用。开播前两集就是满满紧张感，以北韩偷渡船为开端，揭开复杂的政治角力以及更触动人心的医疗故事，第三、四集更是让人紧张、气得牙痒痒，许多关系产生微妙变动，一起来细细盘点第三季的精彩看点吧！





1.金师傅带领医生们打造更好医疗品质

金师傅（夫勇周医生）为《浪漫医生金师傅3》的核心人物，精湛的医术和绝对是一大看点，而金师傅希望打造的「外伤医学中心」也已落成，设备更精进齐全的外伤中心，能够带给病患更好的医疗品质。开播带领观众一起来到三年后的石垣医院，正在休假的金师傅突然接到海洋警察的协助求救，几位脱北者为了活命冒著生命危险搭船到南韩，却不幸中枪性命垂危，为了掩人耳目，金师傅让伤患到尚未正式启用的外伤中心接受治疗，也开启了一连串政治与医院内部的斗争。





2.徐宇镇、车恩彩「恩宇CP」更甜蜜了！

安孝燮饰演的徐宇镇医生，与李圣经饰演的车恩彩医生，经过三年的时间，都变成可以独当一面的医生了！「恩宇CP」从第一集开始就是全糖甜到爆，两人持续上演办公室恋情，甚至还开启「同居甜蜜生活」，徐宇镇大胆进攻，在医院不避讳偷偷kiss恩彩医生晒恩爱，在家里甚至还放送养眼的刚洗好澡「裸上身」画面，用这样的身材和恩彩打情骂俏，让人忍不住尖叫怀疑这是我们观众能看的画面吗？合理怀疑镜头外有大事发生⋯⋯一定要锁定幕后花絮（误）





3.朴恩卓、尹雅凛「医生护士CP」后续发展

金旻载饰演护士「朴恩卓」（金旻载 饰），与医师「尹雅凛」（苏珠妍 饰）这对CP也受到许多观众喜爱，朴恩卓一直等著雅凛医生从海外归来，终於迎来可爱女友回归石垣医院，两人刚见面感觉有些生疏，原来是雅凛很在意为何恩卓都没有给自己发讯息，而恩卓则是在意自己说很想念会影响到雅凛，误会解开之后，两人又恢复甜蜜，期待这对「医护CP」继续放闪观众。



4.「外伤医学中心」正式启用，为石垣医院带来巨大影响

恩彩的爸爸「车镇万」医生，跟金师傅是巨山医院大学同期，两人在系上是劲敌，个性截然不同的两人更是王不见王一般的存在。由於朴院长想挖角车镇万进入外伤医学中心，让「石垣医院」掀起一大波涟漪，不只大家都在看金师傅和车镇万的角力，车镇万还是恩彩医生的爸爸，让徐宇镇和车恩彩之间也多了一道「待解难题」。第三季的重点之一「外伤医学中心」正式启用，但车镇万却向院长提出接手外伤中心的唯一条件，就是要将金师傅排除在外伤中心的名单外，甚至还把石垣医院的人力们都带到外伤中心，医院内只留下金师傅、尹医师、护理长，以及两位新来的医生！后续金师傅与医生们该如何面对即将遇到的挑战，令人期待。

5.李新英、李洪耐「新医生」加入石垣医院

《浪漫医生金师傅3》迎来两位新医生加入，李新英饰演张东华医生，从第一集登场就有许多戏份，是个让人头痛的忙内医生，常常自顾自地逃离医院，沈浸在线上游戏中，不只没有责任感还连累到一起共事的医生同事。而张东华医生和徐宇镇医生之间的关系也有点紧张，在一次医疗判断中，张东华直接顶撞并质疑了徐宇镇的判断，让气氛相当尴尬，但后来徐宇镇私下肯定了张东华的诊断，并夸奖他「做得好」，也拉近了两人的关系。在最新一集中似乎也预留了伏笔，究竟和金师傅过往死去的弟子贤珠有什么关系？耐人寻味。



李洪耐饰演李善雄医生，原本是海军军医，在脱北船偷渡船事件中与石垣医院的医生们合作处理伤患，金师傅与几位医生的热心协助与真诚对待病患的方式让他对这所医院感到相当好奇，於是面试了石垣医院的职位，正式加入石垣医院！李善雄医生的积极态度让恩彩医生相当赞赏，但实际手术执行时，却是连简单的缝合都很生疏，让恩彩医生、吴明心护理长与恩卓护理师看的一个头两个大，李善雄医生似乎也对自己相当懊恼，后续这位新人医生会如何与恩彩医生学习呢？会进步神速还是会成为大家的负担？期待他的发展！



6.《非常律师禹英禑》演员、柳演锡华丽的「客串阵容」

《浪漫医生金师傅》的刘仁植导演在第二季之后执导了《非常律师禹英禑》，在第三季拍摄时，特地邀请剧中演员来客串，大家熟悉的《非常律师禹英禑》演员「何允景」、「朱玄英」、「朱钟赫」、「林成宰」客串了到石垣医院面试的医生，展现了个人特色。而据传《浪漫医生金师傅》第一季男主角柳演锡也会客串演出，他会以什么样的身份登场？一定要死守播出，太让人期待啦！

《浪漫医生金师傅3》Disney+ 独家播出，每周五六上架新集数

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